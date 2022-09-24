English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Ко всем пленникам применяли пытки, морили голодом, не давали воды, - заместитель командира полка "Азов" Мольфар
Эксклюзив

Ко всем пленникам применяли пытки, морили голодом, не давали воды, - заместитель командира полка "Азов" Мольфар

24 сентября, 2022 суббота
16:03
война с Россией

Абсолютно все освобожденные из плена защитники Азовстали нуждаются в помощи – у них очень сложное моральное и физическое состояние. Ко всем применялись пытки

Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель командира полка "Азов" Мольфар.

"Сейчас освобожденным из плена оказывается медицинская помощь, потому что абсолютно все ребята нуждаются в этой помощи. У них очень сложное как моральное, так и физическое состояние. Ко всем применялись пытки. Это подтвержденная информация с их слов. Ребята рассказывают очень страшные истории. Им нужна соответствующая реабилитация, сейчас дают лечение в лучших заведениях. Делаем все, чтобы стабилизировать их физическое и моральное состояние", - отметил он.

Мольфар объяснил, что часть командиров находилась в Москве, часть пленных - в Донецком СИЗО и Оленовке.

"Можно сказать, что самое страшное место – это СИЗО в Донецке. Абсолютно повсюду применялись пытки – морили голодом, у нас есть бойцы, которые потеряли до 50% своего веса. Элементарно воды не давали", – подчеркнул военный.

  • 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Здоровье
пленние
обмен пленными
Азовсталь
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
22 сентября, 2022 четверг
Позорное решение Харьковского областного совета
Путін
23 сентября, 2022 пятница
Кремль намеренно провел обмен пленными в день объявления частичной мобилизации, - ISW
студенти
23 сентября, 2022 пятница
Границу пересекут не миллионы, а несколько тысяч украинских студентов, которые будут восстанавливать страну, - политолог Давыдюк
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 сентября
16:29
Эксклюзив
Путину сказали, что его убьют, если он применит ядерное оружие, - Пионтковский
16:19
Глава МИД Польши Збигнев Рау: Германия делает все, чтобы помогать Украине как можно меньше и позже
16:17
Олаф Шольц
Шольц заявил, что Россия не выиграет в войне против Украины
16:13
РФ усиливает энергетический шантаж через тикток, - Центр при СНБО
16:11
На войне в Украине ликвидировали двух лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
15:55
На центральную Японию обрушился тайфун: два человека погибли, около 120 тыс. домохозяйств остались без света
15:44
"Демонтируй меня полностью, снеси меня": неравнодушные граждане расписали памятник Пушкину в Киеве
15:41
Эстония подарит Житомирской области 12 автобусов
15:38
Украинские пиротехники за сутки обезвредили 867 взрывоопасных предметов
15:19
Европа должна принять беглецов из России, – президент Европейского Совета Шарль Мишель
15:14
С начала сентября украинские пограничники сбили два российских дрона
15:10
ООН
ЕС требует от ООН отчета о повреждениях телекоммуникаций в Украине с начала войны
14:44
В Полтавской области 24 сентября состоятся учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
14:40
"Удержитесь от влияния третьих сторон": Иран сожалеет об ухудшении отношений с Украиной из-за сообщения о поставках беспилотников для РФ
14:30
Эксклюзив
В Кремле сформировались две партии - "ультрафашисты" и "умеренные фашисты", - политолог Пионтковский
14:27
Эксклюзив
Путин отдает себе отчет, что в военном плане ему не победить, - дипломат Мэтью Брайза
14:25
Указатель одного из микрорайонов Риги разрисовали в цвета российского флага
14:15
Подоляк
Иран не смог понять, как подняться со дна цивилизации, - Подоляк о передаче оружия РФ
14:12
Эстония присоединилась к иску Украины против России по геноциду
14:11
Возглавил оккупационную "народную милицию" на Харьковщине: житель Казачьей Лопани заочно объявил подозрение
13:58
"Христос воскрес и вы воскреснете": патриарх Кирилл призвал мобилизованных умирать за Россию
13:48
В Украине ликвидировали российского лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
13:41
"Пушечное мясо": бывший президент Монголии призвал россиян не идти на войну против Украины
13:34
Агенты ФСБ из Донбасса и Днепра сдавали врагу информацию о HIMARS
13:23
Ален Делон процитировал "Завещание" Тараса Шевченко и поддержал Украину
13:17
В Запорожской области оккупанты за сутки разрушили 72 гражданских объекта
13:13
Ответственного за оккупацию Мариуполя генерала Мизинцева назначили заместителем Шойгу, - росСМИ
13:09
Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", договорились только за 5, - представитель президента Турции
12:49
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 773
12:18
Отдавал приказы пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне: командиру армии РФ объявили подозрение
11:58
Нам нужны немецкие танки – Порошенко в эфире Deutsche Welle
11:49
Курс валют на 24 сентября: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
11:35
Европейская промышленность сворачивается из-за высоких цен на энергоносители, - Bloomberg
11:34
Самый титулованный теннисист современности Федерер сыграл последний матч в карьере
11:12
Армения – Украина: Петраков назвал заявку сборной на матч Лиги наций
11:05
Эксклюзив
Павел Латушко
Есть информация о начале экономической мобилизации в Беларуси, - член оппозиционного правительства Латушко
11:05
уголь
Индия сократила импорт угля и нефти из России
11:03
Литва не будет предоставлять убежище бегущим от ответственности россиянам - министр иностранных дел Литвы
10:55
Эксклюзив
Псевдореферендум – это фирменный почерк Кремля, – генеральный директор КИУ Кошель
10:55
Парамедик из Азовстали Пташка обнародовала первые фото после освобождения из плена
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV