Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель командира полка "Азов" Мольфар.

"Сейчас освобожденным из плена оказывается медицинская помощь, потому что абсолютно все ребята нуждаются в этой помощи. У них очень сложное как моральное, так и физическое состояние. Ко всем применялись пытки. Это подтвержденная информация с их слов. Ребята рассказывают очень страшные истории. Им нужна соответствующая реабилитация, сейчас дают лечение в лучших заведениях. Делаем все, чтобы стабилизировать их физическое и моральное состояние", - отметил он.

Мольфар объяснил, что часть командиров находилась в Москве, часть пленных - в Донецком СИЗО и Оленовке.

"Можно сказать, что самое страшное место – это СИЗО в Донецке. Абсолютно повсюду применялись пытки – морили голодом, у нас есть бойцы, которые потеряли до 50% своего веса. Элементарно воды не давали", – подчеркнул военный.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.