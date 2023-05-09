"Ко времени" и "не ко времени" от Зеленского

В апреле прошлого года мы с депутатами – как от нашей "Европейской Солидарности", так и других фракций, в том числе "Слуги Народа", – подали законопроект №7279 о переносе Дня победы над нацизмом на 8 мая. Больше года власти блокировали его, не вносили на рассмотрение парламента и официально писали свое стандартное "не ко времени".

Но вчера, 8 мая, Владимир Зеленский подал дословную копию нашего законопроекта уже от своего имени (проект №9278). Эта новость облетела весь мир, но про потерянный год, в течение которого эта идея блокировалась президентской фракцией, конечно, никто не вспоминает.

Я благодарен президенту за этот шаг. Для меня гораздо важнее принятие предложенных нами идей, даже если они "параллельным импортом" копируются президентом и подаются от его имени.

К сожалению, это не единственный заблокированный властью законопроект, относительно которых в официальных резолюциях также написано "не ко времени".

Хочу обратить внимание на законопроект о деколонизации культурного пространства (7721), который дает определение понятию "русский мир" и запрещает его пропаганду.

Кроме того, уже полгода блокируется рассмотрение проекта о запрете РПЦ и его филиалов в Украине (8221), который закрепляет Томос на уровне закона и устанавливает процедуру запрета влияния Москвы на религиозную жизнь в Украине.

Оба этих законопроекта критически важны для сегодняшней Украины. Оба, как и проект о 8 мая, блокируются в Верховной Раде. И оба можно переподать от президента, и даже не ожидая год.

Скажу больше – я готов отозвать все свои законопроекты и не мешать власти своими инициативами, если Зеленский так же направит в Верховную Раду эти два. Ведь настоящая культурная деколонизация и предотвращение влияния агрессора на Украину через религиозные организации намного важнее, чем то, кто поставит подписи под законопроектами.