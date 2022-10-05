Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

В этом году провести полноценное мероприятие ко Дню Защитников и Защитниц Украины невозможно, поэтому желающих приглашают совершить индивидуальный забег на произвольную дистанцию.

"Чтобы продемонстрировать нашу силу и единство, распространяйте собственные фото и видео по забегу в фейбуке под гештегами #Объединенные_Победой #UnitedByVictory #MilitaryRunUA", - подчеркнули в ВСУ.

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