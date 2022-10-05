Ко Дню Защитников и Защитниц Украины проведут ежегодный военный забег
С 14 по 16 октября состоится ежегодный военный забег Military Run UA в знак солидарности с украинскими защитниками
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
В этом году провести полноценное мероприятие ко Дню Защитников и Защитниц Украины невозможно, поэтому желающих приглашают совершить индивидуальный забег на произвольную дистанцию.
"Чтобы продемонстрировать нашу силу и единство, распространяйте собственные фото и видео по забегу в фейбуке под гештегами #Объединенные_Победой #UnitedByVictory #MilitaryRunUA", - подчеркнули в ВСУ.
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