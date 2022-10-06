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Ко Дню защитников Гончаренко центры объявили всеукраинскую акцию "Подарок для военного"

6 октября, 2022 четверг
17:58
Новости

Гончаренко центры проводят сбор подарков для военных ко Дню защитников и защитниц Украины. Подарки с пожеланиями для фронтовиков можно приносить в центры Гончаренко в 20 городах Украины. Таким образом волонтеры предлагают выразить благодарность за нелегкий ежедневный труд каждого, кто защищает Украину.

На День защитников и защитниц Украины все подарки будут переданы военным на фронт. Сейчас каждый из центров волонтерской сети Гончаренко центров принимает передачи от желающих поблагодарить наших воинов. Волонтеры рекомендуют дарить тёплую одежду, продукты длительного хранения, вкусности, открытки и подарки сделанные своими руками.

Как рассказала координатор акции, руководитель Одесского Гончаренко центра Сабина Никитенко, подарки маркируются соответственно гендеру – для мужчин и для женщин.

"14 октября – это отличный повод поблагодарить военных, ведь это сразу три праздника: Праздник Покрова, День украинского козачества и День защитников и защитниц Украины. Все эти праздники имеют непосредственное отношение к нашим воинам. И мы хотим еще раз обратить внимание, что не только мужчины, но и женщины защищают Украину и учитывать это при подготовке подарков", - подчеркнула волонтер.

В Одессе волонтеры уже своими руками сделали теплые одеяла для героев, в Кропивницком сделали окопные свечи, которые очень нужны на фронте, в других городах учащиеся центров рисуют открытки и пишут трогательные письма воинам с поздравлениями.

Основатель волонтерской сети Гончаренко центр, нардеп Алексей Гончаренко отметил, что идея акции состоит в том, чтобы выразить благодарность и поддержку тем, кто сейчас защищает Украину на фронте. "Наши невероятные защитники и защитницы – показали всему миру, что Украина достойна уважения. Это те, кто творит чудеса для нас: освобождают украинские территории, населенные пункты, сбивают вражеские ракеты, ежедневно приближают победу. Мы хотим выразить им свое восхищение, показать, что ценим их подвиг. В то же время, это способ еще раз напомнить обществу, что мы живы, благодаря тем, кто под вражескими пулями рискует собственной жизнью и здоровьем", - подчеркнул Алексей Гончаренко.

Узнать, как присоединиться к акции и передать военным подарок, можно здесь.

Для справки : Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности.

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