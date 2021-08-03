Ко Дню Воздушных Сил: Зеленский наградил медалями 19 военных. Список

Соответствующий Указ опубликован на сайте Офиса президента ,



В документе прописано, что медалями награждают за образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.

подполковник Эдуард Вагаровский

полковник Леонид Прошунин

подполковника Александра Шатова

младшего лейтенанта Михаила Якушена

старшину Сергея Варгу

лейтенанта Сергея Говтву

старшину Викторию Городову

старшину Александру Каминскую

старшего сержанта Инну Колос

старшего сержанта Владислава Мартыновича

прапорщика Сергея Маслова

старшего лейтенанта Ольгу Медведюк

подполковника Сергея Пигора

старшего солдата Евгению Поталаху

капитана Олега Саврана

подполковника Сергея Степанова

капитана Анатолия Ткачука

капитана Андрея Тюренкова

старшего солдата Екатерину Хнитченко.

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