Ко Дню Воздушных Сил: Зеленский наградил медалями 19 военных. Список
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 19 военных ко Дню Воздушных Сил ВСУ
Соответствующий Указ опубликован на сайте Офиса президента ,
В документе прописано, что медалями награждают за образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.
- подполковник Эдуард Вагаровский
- полковник Леонид Прошунин
- подполковника Александра Шатова
- младшего лейтенанта Михаила Якушена
- старшину Сергея Варгу
- лейтенанта Сергея Говтву
- старшину Викторию Городову
- старшину Александру Каминскую
- старшего сержанта Инну Колос
- старшего сержанта Владислава Мартыновича
- прапорщика Сергея Маслова
- старшего лейтенанта Ольгу Медведюк
- подполковника Сергея Пигора
- старшего солдата Евгению Поталаху
- капитана Олега Саврана
- подполковника Сергея Степанова
- капитана Анатолия Ткачука
- капитана Андрея Тюренкова
- старшего солдата Екатерину Хнитченко.
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