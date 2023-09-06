Ко Дню украинской разведки MONOTON выпустил трек с цитатами Буданова
Продакшн MONOTON Music Label представил видеоклип и трек с цитатами главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, к годовщине создания подразделения
Об этом информирует Главное управление разведки .
"Благодаря нашим Силам безопасности и обороны мы сегодня имеем возможность делать и свое дело! У каждого свой фронт!" – заявила команда MONOTON Music Label.
Компания в благодарность презентовала видеоклип ко Дню военной разведки, 7 сентября. Это дата создания Главного управления разведки Минобороны Украины в 1992 году.
Трек содержит цитаты руководителя Буданова.
Справочно. MONOTON Music Label – это продакшн, который публикует, продюсирует и рекламирует музыку разных украинских исполнителей, таких как Настя Гонцул, Лиза Ясинская и Сергей Бабкин. На YouTube-канале более 6,3 тыс. подписчиков и 88 видео.
- Также 5 сентября по случаю Дня военной разведки НБУ ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины".
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