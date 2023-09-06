Ко Дню украинской разведки MONOTON выпустил трек с цитатами Буданова

Об этом информирует Главное управление разведки .

"Благодаря нашим Силам безопасности и обороны мы сегодня имеем возможность делать и свое дело! У каждого свой фронт!" – заявила команда MONOTON Music Label.

Компания в благодарность презентовала видеоклип ко Дню военной разведки, 7 сентября. Это дата создания Главного управления разведки Минобороны Украины в 1992 году.

Трек содержит цитаты руководителя Буданова.

Справочно. MONOTON Music Label – это продакшн, который публикует, продюсирует и рекламирует музыку разных украинских исполнителей, таких как Настя Гонцул, Лиза Ясинская и Сергей Бабкин. На YouTube-канале более 6,3 тыс. подписчиков и 88 видео.