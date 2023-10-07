Ко Дню украинской письменности и языка Министерство культуры представит государственную целевую программу развития и распространения украинского языка, - Ростислав Карандеев

Речь шла о сотрудничестве в рамках подготовки проекта Государственной целевой программы развития и распространения украинского языка. Ее представят ко Дню украинской письменности и языка, сообщается на официальном сайте Министерства.

"Государственная программа укрепит статус украинского языка, а также позволит создать действенные механизмы его защиты и развития. Это, в частности, открытие сети курсов по изучению украинского языка и многое другое", - отмечают в Минкультуры.

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В настоящее время МКИП ведет постоянный диалог с уполномоченным по защите государственного языка относительно путей и инструментов популяризации и защиты украинского языка.

Также во время встречи речь шла о совместных действиях ко Дню украинской письменности и языка, который будет отмечаться 27 октября. К этому празднику в Украине и за ее пределами проходит много мероприятий по популяризации украинского языка, среди которых и традиционный Всеукраинский радиодиктант национального единства.