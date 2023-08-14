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Ко Дню украинского кино в Варшаве состоится международный фестиваль "Бруковка"

14 августа, 2023 понедельник
14:03
Культура

Ко Дню украинского кино в сентябре шестой Международный кинофестиваль "Бруковка" состоится в столице Польши в Варшаве. На нем покажут мировые и украинские фильмы короткого формата.

Об этом говорится на сайте Государственного агентства Украины по кино.

Отмечается, что показы международной и украинской конкурсных программ короткого метра шестого Каменец-Подольского Международного кинофестиваля "Бруковка" пройдут 8 и 15 сентября.

Начало события запланировано на 18:00. Вход для посетителей будет свободен.

В Госкино добавили, что в этом году кинофестиваль Бруковка состоится одновременно в Варшаве, немецком Варендорфе и украинских городах Каменец-Подольский, Бровары и Одессе.

В состав жюри вошли:

  • бывшая генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич;
  • глава правления Украинской киноакадемии;
  • продюсер Ольга Бесхмельницына;
  • продюсер, президент Международного кинофестиваля "Cannes 7th Art Awards" Анара Мусрепова;
  • украинский кинодеятель и режиссер Сергей Зленко;
  • кинокритик Александр Гусев;
  • директор фестиваля независимого украинского кино "Бардак" Антон Фролов;
  • режиссер и продюсер Кирилл "КИР" Жаровский.

По результатам оценки жюри участники получат дипломы и символическое Гран-при в размере 15 000 гривен от оргкомитета фестиваля.

  • В 2022 году Каменец-Подольский "Бруковка" стал первым кинофестивалем Украины, который начал свою деятельность в начале войны и проводил благотворительные марафоны современного украинского кино для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.
  • Также свой шестой кинофестиваль с украинскими короткометражками "Бруковка" проведет в Германии.
Кино
Украина
Польша
Одесса
кинофестиваль
Каменец-Подольский
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