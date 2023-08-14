Ко Дню украинского кино в Варшаве состоится международный фестиваль "Бруковка"
Ко Дню украинского кино в сентябре шестой Международный кинофестиваль "Бруковка" состоится в столице Польши в Варшаве. На нем покажут мировые и украинские фильмы короткого формата.
Об этом говорится на сайте Государственного агентства Украины по кино.
Отмечается, что показы международной и украинской конкурсных программ короткого метра шестого Каменец-Подольского Международного кинофестиваля "Бруковка" пройдут 8 и 15 сентября.
Начало события запланировано на 18:00. Вход для посетителей будет свободен.
В Госкино добавили, что в этом году кинофестиваль Бруковка состоится одновременно в Варшаве, немецком Варендорфе и украинских городах Каменец-Подольский, Бровары и Одессе.
В состав жюри вошли:
- бывшая генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич;
- глава правления Украинской киноакадемии;
- продюсер Ольга Бесхмельницына;
- продюсер, президент Международного кинофестиваля "Cannes 7th Art Awards" Анара Мусрепова;
- украинский кинодеятель и режиссер Сергей Зленко;
- кинокритик Александр Гусев;
- директор фестиваля независимого украинского кино "Бардак" Антон Фролов;
- режиссер и продюсер Кирилл "КИР" Жаровский.
По результатам оценки жюри участники получат дипломы и символическое Гран-при в размере 15 000 гривен от оргкомитета фестиваля.
- В 2022 году Каменец-Подольский "Бруковка" стал первым кинофестивалем Украины, который начал свою деятельность в начале войны и проводил благотворительные марафоны современного украинского кино для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.
- Также свой шестой кинофестиваль с украинскими короткометражками "Бруковка" проведет в Германии.
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