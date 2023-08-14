Об этом говорится на сайте Государственного агентства Украины по кино.

Отмечается, что показы международной и украинской конкурсных программ короткого метра шестого Каменец-Подольского Международного кинофестиваля "Бруковка" пройдут 8 и 15 сентября.

Начало события запланировано на 18:00. Вход для посетителей будет свободен.

В Госкино добавили, что в этом году кинофестиваль Бруковка состоится одновременно в Варшаве, немецком Варендорфе и украинских городах Каменец-Подольский, Бровары и Одессе.

В состав жюри вошли:

бывшая генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич;

глава правления Украинской киноакадемии;

продюсер Ольга Бесхмельницына;

продюсер, президент Международного кинофестиваля "Cannes 7th Art Awards" Анара Мусрепова;

украинский кинодеятель и режиссер Сергей Зленко;

кинокритик Александр Гусев;

директор фестиваля независимого украинского кино "Бардак" Антон Фролов;

режиссер и продюсер Кирилл "КИР" Жаровский.

По результатам оценки жюри участники получат дипломы и символическое Гран-при в размере 15 000 гривен от оргкомитета фестиваля.