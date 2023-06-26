Об этом информирует Украинская Киноакадемия .

International Independent Film Festival – Brukivka организует шестой кинофестиваль в Германии ко Дню украинского кино. 11 сентября в главном кинотеатре округа Варендорф SCALA будет показана украинская, немецкая и международная конкурсная программа короткого метра.

Специальные дипломы и призы кинофестиваля Brukivka получат победители в каждой из конкурсных номинаций по результатам оценки профессионального жюри и зрителей. Команда фильма, который получит Гран-при, получит денежное вознаграждение в размере 350 евро и возможность стать членами команды жюри на следующий год.

Работы будут приниматься до 11 августа на портале FilmFreeWay .

Мероприятие инициировал режиссер и директор международного кинофестиваля Brukivka Владимир Мазуренок, а главным партнером выступил владелец кинотеатра SCALA Йоханнес Аустерманн.

Информация о бронировании мест .