Ко Дню Соборности Укрпочта выпустила марку с Гербом Украины

Об этом говорится на сайте Укрпочты .



"Укрпочта ко Дню Соборности Украины ввела в обращение марку с изображением Малого Государственного Герба Украины – трезубца. Во времена независимости он стал одним из официальных символов Украины. Верховной Радой трезубец утвержден Малым Государственным Гербом 19 февраля 1992 года", - рассказали в сообщении.



Кроме трезубца, на марке изобразили цвета украинского флага. Они содержатся также на конверте к этому выпуску. На штемпеле для погашения почтовой марки размещено выражение Вячеслава Чорновила "Украина начинается с тебя".



Дизайнером почтовой марки, конверта и штемпеля "Первый день" стала Оксана Шуклинова.



Погашение штемпелем провели в Киеве на главпочтамте.



Марка вышла тиражом 300 тыс. экземпляров, ее номинал V (эквивалент 12 грн), что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 50 г в пределах Украины.

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