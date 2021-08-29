Ко Дню памяти защитников Украины объявлена общенациональная минута молчания

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



"Будут приспущены Государственные флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях", - говорится в сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.



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Отмечается, что это произойдет в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.



Справка



День памяти защитников Украины установлен указом президента от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, а также как напоминание об одной из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайске трагедию.



Смертельный для украинских защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха.





Напомним, Офис генпрокурора не установил причинно-следственную связь между действиями украинского военного командования и гибелью бойцов АТО во время боев за Иловайск в 2014 году.





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