Ко Дню памяти защитников Украины объявлена общенациональная минута молчания
29 августа в 10.00 объявят общенациональную минуту молчания
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Будут приспущены Государственные флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях", - говорится в сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.
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Отмечается, что это произойдет в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Справка
День памяти защитников Украины установлен указом президента от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, а также как напоминание об одной из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайске трагедию.
Смертельный для украинских защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха.
- Напомним, Офис генпрокурора не установил причинно-следственную связь между действиями украинского военного командования и гибелью бойцов АТО во время боев за Иловайск в 2014 году.
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