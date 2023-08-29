Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"

Об этом сообщает "Общественное".

Книга-фотоальбом "Иловайск" - это сборник фотографий Левина, Дондюка, Александра Гляделова и Маркияна Лисейко.

В издании опубликованы фотографии — свидетельства событий первого штурма Иловайска 10 августа 2014 года, выдвижение батальона "Донбасс" в село Осыково 14 августа 2014-го, боевых действий и обстоятельств пребывания украинских сил в Иловайске 17–29 августа (зачистка села Грабское, вход в Иловайск, бои в городе, попытка прорыва из окружения)

Эту книгу посвятили памяти Макса Левина. Известно, что 13 марта 2022 года он в сопровождении военного отправился в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Ребята оставили машину и пошли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними исчезла. Об исчезновении Макса Левина сообщили 22 марта. А 1 апреля в Киевской области обнаружили его тело. По данным следователей, безоружного фотокора военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Макса Левина орденом "За мужество". Также фотокорреспондент получил посмертную награду Премии имени Георгия Гонгадзе.

Бумажную версию книги "Иловайск" представили в январе 2023 года. Работу над ней начали более года назад, однако из-за начала полномасштабного вторжения, а затем из-за гибели Макса Левина внесли изменения в реализацию проекта.

Фото: скриншот из книги

Книги нет в продаже, ее бесплатно распространяет Министерство культуры и информационной политики. Поэтому Дондюк решил опубликовать PDF-версию издания .