Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"

Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"

29 августа, 2023 вторник
17:23
Культура

Фотограф Максим Дондюк выложил в свободный доступ книгу-фотоальбом погибшего журналиста Макса Левина, презентованную еще в январе 2023 года

Об этом сообщает "Общественное".

Книга-фотоальбом "Иловайск" - это сборник фотографий Левина, Дондюка, Александра Гляделова и Маркияна Лисейко.

В издании опубликованы фотографии — свидетельства событий первого штурма Иловайска 10 августа 2014 года, выдвижение батальона "Донбасс" в село Осыково 14 августа 2014-го, боевых действий и обстоятельств пребывания украинских сил в Иловайске 17–29 августа (зачистка села Грабское, вход в Иловайск, бои в городе, попытка прорыва из окружения)

Эту книгу посвятили памяти Макса Левина. Известно, что 13 марта 2022 года он в сопровождении военного отправился в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Ребята оставили машину и пошли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними исчезла. Об исчезновении Макса Левина сообщили 22 марта. А 1 апреля в Киевской области обнаружили его тело. По данным следователей, безоружного фотокора военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Макса Левина орденом "За мужество". Также фотокорреспондент получил посмертную награду Премии имени Георгия Гонгадзе.

Бумажную версию книги "Иловайск" представили в январе 2023 года. Работу над ней начали более года назад, однако из-за начала полномасштабного вторжения, а затем из-за гибели Макса Левина внесли изменения в реализацию проекта.

Фото: скриншот из книги

Книги нет в продаже, ее бесплатно распространяет Министерство культуры и информационной политики. Поэтому Дондюк решил опубликовать PDF-версию издания .

Новости
Украина
Война с Россией
Читайте также:
безпілотник, дрон
29 августа, 2023 вторник
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 августа, 2023 понедельник
Во временно оккупированном Энергодаре раздался взрыв в казарме кадыровцев
Дмитро Кулеба
29 августа, 2023 вторник
Кулеба заявил, что Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из российского плена
Киев
+33°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
18:05
Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме
18:05
OPINION
Московское государство – это государство ритуализированной лжи
18:03
Причастны экс-мэр и местные бизнесмены: НАБУ разоблачило схему завладения имуществом аэропорта "Одесса"
18:00
Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус
17:55
В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"
17:49
Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили, - СМИ
17:44
Даниил Гетманцев
Гетманцев уточнил, о каком органе для проверки бизнеса говорил Зеленский
17:32
Эксклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться у антикоррупционных органов
17:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:24
За три месяца работы Коллегиального органа Минобороны показатели по закупкам лучше, чем за предыдущие 4 года: исследование
16:55
В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы в экстренных ситуациях
16:42
Возле Москвы из-за атак дронов глушат сигнал GPS: это влияет на безопасность полетов самолетов
16:37
"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии
16:34
В Словакии состоится неделя украинского кино
16:30
ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А
16:26
Эксклюзив
Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
16:20
Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
16:15
ГБР приступило к расшифровке "черных ящиков" самолетов, разбившихся на Житомирщине
16:06
германия полиция
В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
16:03
Смартфон
"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине
16:03
OPINION
Пророссийские проекты в Украине – не мимикрия под избирателя, а попытка сохранить "русский мир"
16:02
В Москве Гиркина оставили под арестом до 18 сентября
15:58
Эксклюзив
Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг
15:58
Зеленский: Украина готова заключить с Японией двустороннее соглашение по гарантиям безопасности
15:57
Нардеп Гунько, подозреваемый во взятке $85 тыс., был оставлен под стражей
15:49
На фото украинское поле пшеницы
Польша может продлить запрет на экспорт украинской агропродукции, - Аграрный совет
15:46
Из пяти населенных пунктов Запорожской области началась принудительная эвакуация детей
15:35
Депутат госдумы призвал ударить тактическим ядерным оружием по Работиному на Запорожье
15:32
Обновлено
Атака РФ 28 августа: количество погибших на Полтавщине выросло до четырех
15:25
Профинансировал российский бюджет более чем на 50 млн рублей: СБУ сообщила о подозрении киевскому предпринимателю
15:15
Инфографика
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
15:12
Поощряют жениться "вовремя": в Китае предлагают вознаграждение молодоженам, если невесте до 25 лет
15:01
Spotify
Spotify выпустил новые виджеты для Android
14:58
Эксклюзив
"Никаких признаков в Токмаке": депутат облсовета рассказал, как люди в оккупации определяют маркеры эвакуации россиян
14:48
Ученые будут использовать ChatGPT: Минцифры запускает образовательный сериал в Дии
14:37
Превратиться в крупнейшего публичного заказчика: новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии Жумадилов рассказал о планах
14:31
В Челябинской области упал вертолет ФСБ, весь экипаж погиб, — росСМИ
14:29
В Киеве офлайн будут учиться 240 тыс. школьников, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом
14:24
"Из-за невозможности очного обучения": оккупанты вывозят детей из Ясиноватой в Челябинск
14:22
Эксклюзив
На фото акция в поддержку Украины в Кракове
Около трети беженцев, вероятно, не вернутся в Украину, – экономист Пендзин
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV