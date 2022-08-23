Ко Дню Независимости бренд женской одежды Natali Bolgar анонсирует старт конкурса на самый лучший look в патриотических цветах
Призы: сертификаты на шоппинг у Natali Bolgar на 3100 грн. 2400 грн. и 1000 грн. А также персональная консультация от стилиста бренда
Для участия: до 21 сентября выставляйте свое фото у себя в Instagram в желто-голубой одежде (или в одном из этих цветов) и напишите причину, за что именно вы любите Украину. В посте отметьте Instagram аккаунт @natalibolgar и поставьте хештег #nbнезависимость. А также отмечайте лучших подруг и передавайте эстафету им участия!
Также с 22.08 по 29.08 вся прибыль с продаж желтых и голубых вещей бренда будет перечислена в благотворительный фонд Маши Ефросининой в помощь женщинам и детям, пострадавшим от боевых действий.
Присоединиться к благотворительной инициативе и приобрести одежду Natali Bolgar можно онлайн на сайте https://natalibolgar.com/ru/ и в магазинах:
в Киеве:
- в ТРЦ "DreamTown" 2-й этаж и ТРЦ Lavina Mall центральный вход.
- в ТЦ "Олимпийский" 2й этаж
В Днепре:
- ТРЦ "Караван"
В Одессе:
- ул. Королева, 33
- Екатерининская 18
- ТРЦ Gagarin Plaza 2-й этаж
Во Львове:
- ТРЦ "Victoria Gardens" 2-й этаж
Приобщайтесь к благотворительной инициативе, подарим надежду вместе тем, кто в этом очень нуждается!
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