Ко Дню Киева художник создал плакаты с памятниками столицы

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

По замыслу автора памятник Богдану Хмельницкому держит джавелин, Князь Владимир Великий в бронежилете с автоматом и Лыбидь с винтовкой, Кий, Щек и Хорив тоже в боевой готовности.

Андрей Ермоленко – украинский художник, иллюстратор и дизайнер, артдиректор "Украинской недели". Известен в Украине благодаря нашивкам для сотен Евромайдана и воинов АТО и серии неофициальных логотипов для крупнейших городов Украины "United Colours of Ukraine". Во время войны художник создает тематические плакаты.

Столица Украины отмечает уже 1540 лет со дня основания.

С 30 мая в Киеве будет работать выставка "Нашествие. Киевский выстрел" об обороне столицы от россиян.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb