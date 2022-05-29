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Ко Дню Киева художник создал плакаты с памятниками столицы

29 мая, 2022 воскресенье
22:46
Культура На фото плакати, які художник створив до Дня Києва

Украинский художник Андрей Ермоленко создал плакаты ко Дню Киева. Серия называется "Все в защиту Киева". На рисунках изображены памятники украинской столицы

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

По замыслу автора памятник Богдану Хмельницкому держит джавелин, Князь Владимир Великий в бронежилете с автоматом и Лыбидь с винтовкой, Кий, Щек и Хорив тоже в боевой готовности.

Андрей Ермоленко – украинский художник, иллюстратор и дизайнер, артдиректор "Украинской недели". Известен в Украине благодаря нашивкам для сотен Евромайдана и воинов АТО и серии неофициальных логотипов для крупнейших городов Украины "United Colours of Ukraine". Во время войны художник создает тематические плакаты.

  • Столица Украины отмечает уже 1540 лет со дня основания.
  • С 30 мая в Киеве будет работать выставка "Нашествие. Киевский выстрел" об обороне столицы от россиян.

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