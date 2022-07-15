Перед войной вы находились в оппозиции президенту Зеленскому. Обвиняли президента в популизме и окружении себя людьми сомнительной репутации, в том числе с "кремлефилами". Сейчас Зеленский - лицо украинского сопротивления, а значит - и битвы за европейские ценности.

Следует помнить, что против России сражается не только президент Зеленский, даже не только армия, а все общество. Президент прекрасно понимает, что должен нравиться целому народу и умеет это делать, поскольку является профессиональным шоуменом, к тому же демонстрирует волю к борьбе. Также знает, что украинцы сразились бы против России, независимо от позиции политиков.

Перед войной его актерские способности и умение вовлекать зрителей в вымышленный мир могли не нравиться. Сейчас он успешно использует эти умения для поддержки национального духа и привлечения поддержки Украины со стороны мира. Не думаю, что кто-нибудь был бы против. Когда разразилась война, остался в Киеве, что высоко ценят украинцы и все, кто им симпатизирует. Но в Киеве остался также и Петр Порошенко, оппонент Зеленского, которого обвиняет в разного рода нечестных приемах. Остались также другие влиятельные политики из лагерей власти и оппозиции. Воля к борьбе с Россией не является чем-то исключительным в Украине.

Не виню Зеленского в том, что как человек медиа умеет показывать украинскую правоту, особенно на внешнюю аудиторию. То, что было недостатком, может стать добродетелью. Однако создается впечатление, что он до сих пор не понимает – Украина общая и все равно принадлежит власти и оппозиции.

Что это значит?

Недавно состоялась конференция в Лугано по теме украинского будущего и восстановления нашей страны. Речь шла не о войне с Россией, а о том, что после войны. Там выступал в режиме видеоконференции Зеленский. Впрочем, слова не предоставили людям, которые являются патриотами, но не до конца соглашаются с президентом. В Швейцарию хотели поехать демократически избранные мэры городов, например Чернигова и Николаева, которые перед войной были оппозиционны Зеленскому. Но они не смогли пересечь границу – их не выпустили пограничники, подчиняющиеся Офису президента. Похоже, поступили с Порошенко, когда тот направлялся на заседание парламентарной ассамблеи НАТО. Ему запретили уехать за границу. Хотя никаких юридических оснований для этого не было. Единственная причина – прихоть кого-то из подчиненных Зеленского. Того, кто, возможно, читает мысли своего шефа или подчиняется распоряжению кого-то "с горы".

В обоих случаях речь идет об ошибке. Порошенко в конце концов уехал на переговоры. Что не исключает того, что ближайшее окружение президента хочет портить жизнь украинской оппозиции в вполне российской манере. Зеленский не любит Порошенко. Поэтому его чиновники считают, что имеют молчаливое разрешение центральной власти портить ему жизнь.



Оппозиция поддерживает Зеленского или, точнее, поддерживает президента Украины, полномочия правительства и их значение для страны. Но нам кажется, что именно теперь Зеленский должен искать диалога с оппозицией, особенно с ее избирателями, которых - миллионы.

Созреет ли Зеленский до такой мудрости?

Мудрость будет чрезвычайно востребована в момент, когда Европейский союз представит Украине специальные требования, особенно те, которые касаются кандидатского статуса. Речь идет о принципах европейского права, ценностях, которые определяют основы ЕС. Тем временем в Украине, ссылаясь на особую ситуацию, выключили из эфира Т2 три независимых телевизионных канала, и теперь медиа подчиняются властям.

Вы выражаетесь, как сам себе адвокат.

Три телеканала исчезли из эфира. Объяснение настолько инфантильно, что не стоит его даже упоминать. Дело ведь не в достоверности передачи или в требованиях военного времени, а исключительно в желании установить монополию на СМИ. Наш телеканал, Эспрессо, развивает собственный сайт, присутствующий в кабельной сети, так что зона покрытия значительно не уменьшилась. Но дело в принципиальной основе: никакой президент со своим офисом ни при каких обстоятельствах не может преследовать медиа, не желающие быть контролируемыми, аналогично не может запретить лидерам оппозиции выезжать за границу по делам Украины. Партии могут спорить, лидеры могут не переносить друг друга на дух… В конце концов, дебаты с противоположной стороной – основа политики. Но больше всего должно стоять право, которому подчиняются президент, руководитель оппозиции и граждане.

Как и многие украинцы, я сильно разочарован тем, что Борис Джонсон, наш великий союзник, перестанет быть премьером Великобритании. Он был первым из западных лидеров, посещавших Киев в начале войны. Но если он нарушил правила, то должен уйти в отставку. Такие же правила должны быть обязательными для выполнения и в Украине. Полагаю, Джонсон укрепил связи Зеленского с Западом. Наш президент мог лучше его понимать, чем другие, потому что, согласимся, они оба популисты. Но Джонсон тоже продемонстрировал, что у демократии есть свои принципы, а за ложь приходит расплата.



"Оппозиция поддерживает Зеленского или, точнее говоря, поддерживает президента Украины, полномочия правительства и их значение для страны", - Княжицкий

Каков политик Зеленский?

Сложный. Как и все, что сейчас происходит в Украине. Кроме всеобщего желания победить. Ибо именно это желание очень просто. Зеленский – популист, в определенном смысле постсоветский политик, но также, что парадоксально, европейский. Более того, он гораздо меньший популист и больше европеец, чем путинские клакеры вроде Марин Ле Пен или Герхарда Шредера. Уже не говоря об Орбане.

Украину официально объявили кандидатом в члены ЕС. Это что-то похожее на приглашение на бал, которого вы, без сомнения, заслуживаете. Но к балу нужно подготовиться.

Для нас это одно: мы однозначно перестаем быть постсоветской российской колонией. Мы находились в этом состоянии однозначно слишком долго. Перестаем быть буферной страной между Западом и Россией. Мы – европейцы. Это означает работу над демократией, свободой слова, гражданскими свободами, теми ценностями, которые общие для европейской цивилизации и которые сейчас по-прежнему защищают украинцы. Обычно это не очень удавалось. Поскольку Украиной правили связи, коррупция, олигархия, что делало нас подобными России. Но между нами всегда были люди, не желавшие быть придатком России. Во время Майданов оказывалось, что их большинство. Сегодня это большинство уже бесспорно. Думаю, что сейчас украинцы чувствуют то же, что и поляки, когда вы вступали в ЕС.

Когда Польша вступала в ЕС, среди нас не было единодушия. Голос большинства, то есть сторонников Евросоюза, пытались заглушить ультранационалистические, а также популисты, почувствовавшие, что за их руками будут следить. Сегодня те же люди пытаются ослабить связи Польши с ЕС, видя в Европе, Берлине, Брюсселе таких же врагов, как и кремль. Такие мнения высказывают даже представители правящей партии.

Когда наблюдаю за польским обществом, вижу два народа. Первый — демократы, либералы, понимающие, что вернулись в Европу, и сделали то, что казалось недосягаемым десятилетиями. Второй – народовцы, популисты. Сегодня сложилось так, что и те, и другие поддерживают Украину в борьбе против российского империализма. Это то, что, несмотря на все разницы, до сих пор нас объединяет.

У Украины было на один народ больше. Первый — участвовавшие в Майданах люди взялись за оружие на Донбассе в 2014 году. Они уважают украинскую культуру, язык и наше разнообразие, греков, евреев, поляков, татар и многие другие народы бывшей империи кремля. Все это всегда ставило их на сторону Европы, как сторонников демократических взглядов, антироссийских, а значит, национальных, но не националистических.

Второй народ — это ментальные русские, голосовавшие за пророссийские партии, проникнутые советской идеологией и верой в "русский мир". Были избирателями ОПЗЖ и подобных проектов, которые сейчас запрещены в Украине. И справедливо, потому что ни одна страна, особенно во время войны, не может толеровать предателей и пятую колонну.

Третьим народом есть люди, которые руководствуются лозунгом "а какая разница?". Для них не имело значения, на каком языке говорить и где жить. Имело значение лишь то, как прожить и заработать какую-нибудь копейку.

Где-то так примерно выглядела политическая карта Украины. У нас не было, вопреки утверждениям кремлевской пропаганды, слишком много крайне правых, они не попадали в парламент. Больше было ностальгирующих по "совку", но со временем оказалось, что не так много. Украинцы даже в плохие времена были демократической нацией. Более того, когда на горизонте замаячили мечты о вступлении в ЕС, еще до деклараций со стороны Запада, демократы и пассивная общественность как бы объединились. Демократы – вокруг принципов и шансов на их реализацию. Пассивные — потому что естественным образом узнали, что в Евросоюзе живется лучше, чем в России, так что все-таки есть разница. Это не изменило их взглядов на коррупцию, олигархию и ежедневные мелкие мошенничества вне права. Решили, что это все не помешает членству в ЕС. По совершенно разным причинам обе группы решили, что украинцы должны быть независимы от Москвы, в союзе с НАТО и ЕС.

"Лучше всего понимаешь те уроки, которые чувствуешь на себе", - считает Николай Княжицкий



Против вступления в Евросоюз были только ментальные россияне. Здесь они встретили изоляционистов и ультраправых, которые официально не любили Россию, но вполне могли числиться в кремлевской бухгалтерии.

В сложившейся ситуации Путин должен был подать голос. Сделал это после Революции достоинства, украв Крым и часть Донбасса и развязав реальную, но войну на востоке Украины, которую не заметил Запад.

Не идеализирую украинцев, поэтому скажу, что только две трети ментальных россиян изменило свое мнение по поводу Москвы. И среди оставшейся трети агрессор ищет предателей и коллаборантов. И ему достаточно часто удается найти их. Но большинство увидело своими глазами, какими ценностями руководствуется "русский мир". Поэтому они убежали от войны на Запад, что собственно советует гражданским наша администрация, а многие взялись за оружие и воюют за независимость. Между ностальгией по советам и утопическим представлениям о России и встречей с Россией на практике есть большая разница. Драматическое изменение пережили не только обычные люди, но и влиятельные политики.



Депутат Михаил Добкин происходит из Харькова, перед войной был сторонником примирения с кремлем, представителем пророссийских фракций в парламенте. Когда продолжался Майдан в 2014 году, Добкин организовывал в своем городе поддержку для агента Москвы Виктора Януковича, поддерживал "Беркут" - специальное подразделение полиции Януковича - и делал все, чтобы в Харькове произошло то же, что в Донецке и Луганске. Похоже, его невозможно убедить в чем-то другом, но Путин сделал то, что не удавалось украинцам. Добкин, вероятно, не очень понравится полякам, потому что теперь выступает под красно-черным флагом Украинской Повстанческой армии. Но над его случаем следует задуматься. Ведь в Харькове никогда не было напряжения между украинцами и поляками ни перед Второй мировой, ни во время нее, ни после. Добкин с флагом УПА не антиполяк, он только демонстрирует антироссийские настроения.

Не идеализирую украинцев, поэтому скажу, что только две трети ментальных россиян изменило свое мнение по поводу Москвы. И среди оставшейся трети агрессор ищет предателей и коллаборантов. И ему достаточно часто удается найти их. Но большинство увидело собственными глазами, какими ценностями руководствуется "русский мир"

Или возьмем мэра Кривого Рога Александра Вилкула, еще недавно члена пророссийской группировки "ОПЗЖ". Вилкул сопротивлялся введению украинского языка, считал, что русского вполне хватит. Когда началась война, горсовет Кривого Рога и его руководитель организовали оборону, а в русскоязычном городе действуют массовые курсы украинского языка, потому что, как объявил мэр, недавно ментальный россиянин, все украинцы должны владеть украинским языком.

Добкин и Вилкул являются общими примерами людей, которые воспитывались в очень выразительной постсоветской среде, смотрели российские каналы, так что восхваляли добродетели "русского мира". У нас было немало журналистов, работавших на Виктора Медведчука – российского коллаборанта, кума Путина, которого московский диктатор в конце концов бросил, как и всех больше ненужных ему союзников. Телеканалы Медведчука, сейчас под арестом, работали за московские деньги и демонстрировали добродетели кремлевских порядков. Должны были поддерживать среди украинцев убеждение, что мы - Малороссия. Перед войной эти журналисты просили Путина, чтобы взял Украину под свое крыло, а сегодня говорят "иди на х**". Когда советы аннексировали в 1939 году Западную Украину, тогда в границах Польши многие члены Коммунистической партии Западной Украины, жители Львова или Станиславова, считали, что сбылись их самые заветные мечты, в конце концов они стали частью великого отечества мирового пролетариата. Но быстро убедились на собственной шкуре, чем на самом деле являлось сталинское государство, попали в концлагеря или под расстрел. Внезапно действительно идейные люди, которые в санационной Польше были готовы сидеть в тюрьмах за свои убеждения, поняли, какова настоящая правда. Лучше всего понимаешь те уроки, которые чувствуешь на себе.



"Вся политическая Украина, власть и оппозиция должны изменить отношение к политике, научиться ей заново", - убежден Николай Княжицкий

Много лет назад мои знакомые из Южной Америки разочаровались в советах, когда попробовали порядки ПНС. К сожалению, Папа Франциск не имел такого опыта, так что никак не может разочароваться в России.

Украинский случай сложнее случая Франциска. Россия уверяла, что разгонит нас через три дня. Ничего не вышло. Некоторые, вспоминая 2014 год, как Крым или часть Донбасса отдали без сопротивления, увидел, что это уже не та же Украина. В своем довоенном пессимизме эти скептики обладали мощными союзниками - так же считали НАТО, США, Европа. Оказалось, что предателей, как кот наплакал, армия стойко борется, государство держится. Совершенно прекрасная ошибка Запада и украинских "Хом неверующих".

Когда Украина не только удержится, но и победит, что будет нужно, от чего начнется восстановление?

Прежде нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Запад должен беспокоиться в своих собственных интересах именно об этом, а не о нашей воле к борьбе. Если бы оружие с Запада поступило раньше, уже после российской агрессии на Крым и Донбасс, сегодняшней войны не было бы. Президент напоминает об этом миру и прав. Хотел бы поблагодарить за помощь из США и Великобритании, за польские "крабы", средства ПВО, другую военную технику. Это великое дело, также как и ваше единство в деле помощи и солидарности с Украиной.

Мы должны уже сейчас присматриваться к странам и народам, которые строили перед нами свои демократические страны. Мне нравится пример Израиля, всего народа и его отцов-основателей, умевших вести большую политику, бороться, но также и работать совместно с людьми, не искавших почестей и достатков. Если Украина в очередной раз позволит олигархам обмануть себя, позволит коррупцию, даже если выиграем войну, то мы будем частью русского мира, потеряем международную симпатию и снова ступим на тропу, которая поощрит Путина или его преемника к новой агрессии.

Вся политическая Украина, власть и оппозиция должны изменить отношение к политике, научиться ей заново. Людям, которые сейчас сражаются, не нужна коррупция, олигархи.

И уже сейчас нам нужны средства на восстановление, которое хотя и начнется в полной мере после победы, но должно начинаться уже сейчас. Просим о максимально возможной поддержке нашей экономики. Езжу по стране от Львова с Киевом до самого Востока и всюду вижу разрушение, как после апокалипсиса. Многие украинцы уехали еще до войны. Многие вернулись, потому что кто-то должен воевать. Но кто-то должен и работать, и Европа может в этом помочь.

Павел Смоленский, Gazeta wyborcza , 14 июля