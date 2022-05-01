Княжицкий: Захотелось властям просто выключить три канала. И безразлично им, что наступление на свободу слова сорвет наше кандидатство в ЕС

Об этом он написал в facebook.



"Дискутировали вчера с приятелем о том, кто выиграет войну. Конечно, мы вместе были уверены в военной и политической победе Украины.

А дальше что? Вот посмотри, говорит приятель: вторую мировую Германия проиграла? Проиграла. Зато, как страна Германия выиграла.

Россия тоже после проигрыша может сменить Путина на любого другого, привлечь инвестиции, получить план Маршалла, как когда-то немцы и поднять экономику. А что Украина? Будет маленькой коррумпированной европейской страной с уничтоженной экономикой", – пишет Княжицкий



Он отмечает, что риск такой действительно есть, пока население будет выбирать непрофессиональные власти и верить в чудеса и внушение. Ибо власть, избранная такими людьми, действует аналогично.



"Война длится с 2014, но назовем так время до масштабного вторжения российских нацистов. Вспомним даже не вагнергейт. Помните, как власть защищала всех этих россиян, которые хотели построить нам мемориал в Бабьем Яру, где украинцев показывали исключительно пособниками нацистов? И Зеленский, и Ермак, и Александр Ткаченко. И даже Виталий Кличко с Пинчуком. Где сейчас Фридман? Хан, другие "спонсоры нашей памяти"? Почему это вдруг блокируют их счета в мире и повсюду называют спонсорами Путина? Они ведь не вчера стали этими спонсорами. Все эти люди даже не во Львове и почему-то Садовый с ними не обнимается сейчас на джазовых фестивалях", – отмечает Княжицкий.



Как отмечает политик, может потому, что деньги не пахнут и политика не пахнет. Захотелось властям просто выключить три канала и безразлично им, что наступление на свободу слова сорвет наше кандидатство в Европейском Союзе.



"Ставки в войне высокие. Американцы и союзники решили уничтожить силу европейского диктатора Путина. Украинские патриоты и армия совершают этот подвиг. Жаль, если украинское болото и их представители во власти под патриотическими лозунгами сведут на нет жертвенность героев", – подводит итог нардеп.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", Прямой и 5 канал из цифровой сети Т2. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция , в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Еспресо", "5 канал" и "Прямой".

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