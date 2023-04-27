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Княжицкий: Томос должен быть внесен в законодательство Украины

27 апреля, 2023 четверг
19:04
Общество

Народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что Томос давался народу и правительству, поэтому это должно быть в законе

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я убежден, что Томос должен быть внесен в наше законодательство, потому что он давался не только церкви, а по сути народу и правительству. Я был одним из тех, кто готовил обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос, это было обращение Верховной Рады, также тогда было и обращение президента Украины Петра Порошенко. Кто бы тогда ни был президентом или народным депутатом - это обращение государственных структур, поэтому этот акт получило государство, соответственно, это должно быть в законе", - подчеркнул народный депутат Украины.

Николай Княжицкий дал комментарий о возможностях перехода людей от УПЦ МП.

"ПЦУ должна быть активнее, идти к людям в центре, на востоке страны, также и государство должно быть активнее в этом вопросе. От ПЦУ должна исходить инициатива, а государство должно помогать всеми способами, чтобы была возможность общаться с людьми, убеждать их. По моему мнению, многие люди в русской церкви, кто верит не в Бога, а в Россию, и Россия – их Бог. Есть такие, кто ходит в ближайшую церковь, а есть те, кто не хочет переходить именно в ПЦУ. Другое дело - ПЦУ не должна быть государственной церковью, я категорически против этого. Я бы не хотел, чтобы ни одна церковь в Украине была государственной.Я хотел бы, чтобы в Украине существовала свобода для всех конфессий и религий.Даже для тех людей, которые не хотят идти в ПЦУ, должна быть возможность создать свою организацию. Единственное, что мы говорим, что не должно быть никакой связи с Москвой", - отметил Княжицкий.

  • Три года тому назад Украина получила Томос. 6 января 2019 в Патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Томос об автокефалии (независимости) Православной церкви Украины.
Украина
Николай Княжицкий
УПЦ МП
томос
ПЦУ
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