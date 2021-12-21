Княжицкий: "Слуги" в один день обвиняют Порошенко в госизмене и анонсируют "Сватов" на пропагандистском российском канале "Россия-1"
Геббельс мог только мечтать о таких талантах пудрить мозги людям
Так считает народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, соответствующее сообщение он разместил в Facebook.
"Талант Зеленского и "Слуг народа" с Кварталом состоит в том, что они в один день могут обвинить Порошенко в госизмене и анонсировать показ проданного на пропагандистский российский канал Россия 1 своего сериала "Сваты" с антиукраинскими актерами в главных ролях, действие которого происходит в Лукашенковской Беларуси . Гебельс мог только мечтать о таких талантах пудрить мозги людям", - написал он.
20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины, народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко.
20 декабря российский пропагандистский канал "Россия-1" анонсировал премьеру нового сезона телесериала "Сваты", назначенную на 27 декабря. В справке к сериалу отмечается, что "Сваты" – комедийный телесериал студии "Квартал 95" на русском языке".
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