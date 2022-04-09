Княжицкий, Синютка и Федина нашли руководство концерна РРТ, которые выключили из эфира Еспресо, Прямой и 5 канал, анонсировали проверку чиновников

Об этом написал Николай Княжицкий .



"Вчера мы с коллегами Олегом Синюткой и Софией Фединой нашли руководство концерна РРТ, которое выключило из эфира эфира Еспресо, Прямой и Пятый. ВО руководителя концерна осуществляет руководство из Ковеля Волынской области. Не думаю, что распространяю сейчас большую государственную тайну.

Просто здесь, в Ковеле удобнее всего получать средства на ремонт поврежденных агрессором телебашен через ковельскую фирму племянника господина Семерея", - подчеркнул он.



По словам депутата, после войны журналисты Еспресо, Прямого и 5 канала и их американские партнеры проверят должностных лиц, которые из тыловых городов через собственные фирмы "боролись с врагом" и "восстанавливали последствия".



Николай Княжицкий, София Федина, Олег Синютка объяснили Семерею, какую ответственность он будет нести за "государственное предательство", "самоуправство" и "незаконное вмешательство телекоммуникационных сетей".



"Попросили немедленно исправить беззаконную ошибку по отключению каналов. Мы прекрасно осознаем, что Сергей Семерей не инициировал отключение каналов, а только выполнил незаконное указание. Но это ему еще придется доказать. А делать он этого не хочет, потому что действие в преступной группе только увеличивает ответственность за преступление. Слава Украине! Смерть путинским агрессорам! К ответственности тех, кто им прислуживает, чтобы уничтожить патриотическое украинское вещание, ограничить демократические свободы по путинскому образцу!!!" – добавил депутат.

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