Княжицкий о саммите НАТО в Вильнюсе: Наша задача – повлиять на то, чтобы гарантии и членство в Альянсе были напрямую озвучены и этот процесс начался

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Николай Княжицкий дал комментарий об ожиданиях результатов саммита НАТО в Вильнюсе.

"Влиять на международное общественное мнение должны украинские организации, которые за это отвечают. Иногда они информационную войну выиграют, а иногда проигрывают. И мы это видели с подрывом Каховской дамбы, где, к сожалению, мы не смогли достичь результата при однозначности ситуации. Поэтому на общественное мнение мы не повлияем за столь короткий период, а вот по мнению политиков и тех стран, которые являются членами НАТО, мы можем повлиять. Я не знаю, будет ли результативным это влияние. я верю в то, что мы получим эти гарантии и так же верю, что мы станем членами НАТО, но когда это произойдет, мне сказать сложно, у меня есть сомнения, что мы будем иметь большой прорыв на Вильнюсском саммите. Наша задача – повлиять, чтобы все-таки эти гарантии и членство в НАТО были на прямой озвучены и этот процесс начался", - отметил народный депутат.

Княжицкий не думает, что это как-то повлияет на Россию.

"Если не удастся иметь прорыв в Вильнюсе, то я точно в это верю в следующем году в Вашингтоне. Так же верю в продвижение на Вильнюсском саммите, очевидно, не такое, какое мы с вами хотели бы видеть, потому что прекрасно понимаем, что гарантии от НАТО и наше членство в Альянсе остановит агрессора. Но, я думаю, есть и другие способы поддержки , и мы их тоже получим", - добавил нардеп.