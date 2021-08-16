Княжицкий: Не вижу оснований для роста рейтинга Зеленского

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

На вопрос, политическая и экономическая осень еще больше может повлиять на распределение мест в рейтингах, прежде всего политических партий, Княжицкий ответил: "Я не вижу оснований для роста рейтинга Владимира Зеленского (президента Украины - ред.). Но Владимир Зеленский действительно является представителем такой популистской политики ".

Нардеп напомнил, что рейтинг Зеленского падал до тех пор, пока СНБО не ввела санкции за финансирование терроризма против депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"У него рейтинг падал, падал, падал ... Потом они сказали о Медведчуке (нардеп ОПЗЖ - ред.) и это сдержало падение, даже он тогда подрос в то время. И закрыли те медведчуковские каналы, что, с моей точки зрения, было положительным. А потом был целый ряд акций СНБО совершенно непонятным. Так против якобы контрабандистов, то еще какие-то санкции против непонятно против кого. Сегодня я сюда шел и читаю: Зеленский обещал выселить всех бывших чиновников из Конча-Заспы и с Пуще Водице. Ну пообещал. А они там живут и живут дальше. Такие популистские шаги еще могут некоторое время удержать его рейтинг. Но это не может продолжаться вечно, потому что, к сожалению, страна не развивается ", - отметил Княжицкий.





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