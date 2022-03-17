Княжицкий: не верю, что отказ от вступления в НАТО сохранит жизнь, наш шанс победить очень высок

Об этом Княжицкий написал в Facebook.



"Я приветствую переговоры, которые проводят украинские власти с агрессором, но не верю в их скорый успех. Я не собираюсь отказываться от украинского языка, Крыма, Донетчины и Луганщины. Потому что это значит отказаться от Украины. Путин уже все равно военный преступник. Вспомните Гитлера - бесился до последнего. Я не понимаю утверждения о том, что НАТО нам не нужно... Имею опыт в международной политике, поэтому знаю, что это не так. Но допускаю, что наше вступление в НАТО может быть на столе во время переговоров для спасения жизней людей. Не верю, что отказ от вступления жизни сохранит", - написал Княжицкий.



При этом нардеп выразил уверенность, что шанс Украины победить Россию в войне очень высок.



"Как можно победить? Честностью. Прежде всего с собой. Работой там, где каждый может быть действительно эффективным. Помощью украинцам. На оккупированных территориях, на территориях под обстрелами, временно перемещенным в Украине и за рубежом. Конечно, украинцам в ВСУ. Территории отвоюем. Важно защитить людей. И надо быть выносливыми. Это не молниеносная война. Поэтому наш шанс победить очень высокий", - подытожил Княжицкий.