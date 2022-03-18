Княжицкий назвал выступление Путина на концерте в поддержку войны в Украине и годовщины оккупации Крыма чистым фашизмом и лживой показухой
Народный депутат Николай Княжицкий прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на концерте в поддержку войны в Украине
Об этом он написал в Facebook.
"Смотрел Путина. Чистый фашизм. И Z как свастика. Выступление прервалось и вдруг зазвучала песня . Под надписью "прямой эфир" А потом снова повтор. Фильм Ромма "Обыкновенный фашизм" о Гитлере и Путине. Как и творчество Лени Рифеншталь", - отметил Княжицкий.
Он объяснил, почему выступление Путина в прямом эфире прервалось.
"Потому что у режиссеров русофашистских руки растут не оттуда. Хотели всех обмануть, поставили монтажную запись Путина, снятую в другом месте под видом прямого эфира и "налажали" при выдаче. Ну, или неизвестные демократы вырубили эту лживую запись. Все показуха у них лживая", - подытожил нардеп.
Ранее Путин на стадионе "Лужники" выступал с речью по случаю годовщины оккупации Крыма. На словах о войне в Украине трансляция была прервана.
В то же время пользователи Telegram выкладывают записи, подтверждающие, что Путин все-таки выступил на Лужниках.
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