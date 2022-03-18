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Главная война с Россией Княжицкий назвал выступление Путина на концерте в поддержку войны в Украине и годовщины оккупации Крыма чистым фашизмом и лживой показухой

Княжицкий назвал выступление Путина на концерте в поддержку войны в Украине и годовщины оккупации Крыма чистым фашизмом и лживой показухой

18 мартa, 2022 пятница
16:53
война с Россией

Народный депутат Николай Княжицкий прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на концерте в поддержку войны в Украине

Об этом он написал в Facebook.

"Смотрел Путина. Чистый фашизм. И Z как свастика. Выступление прервалось и вдруг зазвучала песня . Под надписью "прямой эфир" А потом снова повтор. Фильм Ромма "Обыкновенный фашизм" о Гитлере и Путине. Как и творчество Лени Рифеншталь", - отметил Княжицкий.

Он объяснил, почему выступление Путина в прямом эфире прервалось.

"Потому что у режиссеров русофашистских руки растут не оттуда. Хотели всех обмануть, поставили монтажную запись Путина, снятую в другом месте под видом прямого эфира и "налажали" при выдаче. Ну, или неизвестные демократы вырубили эту лживую запись. Все показуха у них лживая", - подытожил нардеп.

Ранее Путин на стадионе "Лужники" выступал с речью по случаю годовщины оккупации Крыма. На словах о войне в Украине трансляция была прервана.


В то же время пользователи Telegram выкладывают записи, подтверждающие, что Путин все-таки выступил на Лужниках.
 


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Николай Княжицкий
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18 мартa
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