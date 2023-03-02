Княжицкий: наше членство в ЕС под большим вопросом – военные ограничения не должны касаться свободы слова и верховенства права

Об этом народный депутат Николай Княжицкий сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что двери открыты в ЕС, - это абсолютно верно. Сейчас председательствует Швеция, и многие европейские политики сделали для себя частью своей политической карьеры принятие Украины. Они все на это поставили. Но есть много евроскептиков, которые не хотят, чтобы Украина была в Евросоюзе, такие мнения поддерживают россияне, но не они решают. А решают страны-члены ЕС, и они смотрят на то, как Украина выполняет рекомендации, которые были нам даны при получении кандидатства, насколько мы отвечаем критериям. То есть насколько у нас разделена власть президента, ВР, судебная власть, как защищена свобода слова в стране. К сожалению, некоторые из наших руководителей считают, что так много желающих нас поддержать в ЕС, что никто не будет обращать на это внимания", - отметил Княжицкий.

По словам депутата, Украина теряет шанс членства в ЕС.

"Никто Украину в ЕС не будет принимать, если Украина не будет демократической страной. У нас непростой период. В условиях войны вводится военное положение и определенные ограничения есть, но эти ограничения не должны касаться базовых принципов - свободы слова и верховенства права. И тут у нас возникают проблемы. Поэтому наше членство в ЕС под большим вопросом", - подчеркнул Княжицкий.