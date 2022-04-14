Княжицкий: Когда читаю о подбитых украинским оружием танках и крейсере "Москва", то с благодарностью думаю о людях, которые это создали. Однако репутацию возродивших украинский ВПК продолжают уничтожать
Нардеп фракции "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что репутацию людей, которые с 2014 года возрождали с нуля украинский военно-промышленный комплекс, уничтожали и продолжают уничтожать дальше
Об этом он написал в Фейсбуке.
Он напомнил, что украинцы подвели флагман российского флота "Москва" ракетой украинского производства "Нептун".
"Я когда читаю о танках, подбитых "лентой", крейсере "Москва", подбитом "нептуном", другом оружии украинского производства, то с благодарностью думаю о людях, которые все это создали после 2014 года и поставили на вооружение. Это происходило на моих глазах.Я голосовал за это.Но происходило и другое.Уничтожали репутацию тех, кто возродил с нуля украинское ВПК, высмеивали их на телевидении.Просто из людей ответственных делали антигероев.И продолжают, между прочим.Ибо Медведчука задержали, а его приемники и дальше ведут новости на одном главном телевидении", - заметил он.
По его словам, президентом тогда, когда начали делать уникальное украинское оружие, был Петр Порошенко.
"Премьерами, выделявшими средства на ВПК Яценюк и Гройсман. Именно Турчинов был идеологом создания мощного производства оружия в Украине. В Верховной Раде для этого работали Иван Винник и Сергей Пашинский. И вклад последнего трудно переоценить. Было еще много сильных специалистов ВПК не политиков", - написал Княжицкий.
Он добавил, что в 2019 году мы приостановили почти полностью исполнение оборонного заказа.
"История когда-то все расставит на свои места. А пока расставляет украинская армия, созданная вместе и другими ответственными лицами теми же людьми", - написал нардеп.
- 13 апреля волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) обнародовал информацию, что украинскими ракетами "Нептун" поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Позже информацию о попадании подтвердили и в Одесском ОВА.
- Впоследствии в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.
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