Княжицкий: "Идея о том, что Путин остановится, совершенно ложна"
Народный депутат Николай Княжицкий инициировал проект закона, запрещающий какую-либо пропаганду российского нацизма и называет РФ государством-террористом, а режим Путина – тоталитарным и нацистским
Об этом депутат "Европейской солидарности" сообщил в Facebook.
"Идея о том, что Путин остановится, абсолютно ошибочна. Она господствовала на Западе. Если бы оружие, которое обещают сейчас дали сразу, в Украине было бы меньше жертв, а на западе больше денег", - подчеркнул депутат.
Княжицкий добавил, что также ошибочно мнение некоторых депутатов о том, что если хитростью под предлогом войны вывести иностранцев из наблюдательных советов госпредприятий и учреждений, то можно снова начать воровать (за что 1 апреля проголосовало большинство в Раде). Такие шаги и притормаживают западную поддержку армии и веру украинцев в справедливость.
"Идея, что с Путиным можно договориться и не нужно его раздражать, которая столько времени была ведущей среди большинства депутатов, до сих пор слишком медленно выдавливается", - подчеркнул депутат.
По словам Княжицкого, он инициировал и вместе с коллегами представил проект закона, в котором среди прочего Россия называется государством-террористом, а режим Путина тоталитарным и нацистским. Закон запрещает всякую пропаганду российского нацизма и наказывает за него.
"Мы могли принять этот закон полностью вчера. Но приняли только в первом чтении. В отличие от многих стран ЕС, где похожие законы уже действуют!!! Почему? Потому что до сих пор много людей в Раде, которые не могут за это проголосовать. Они ходят. в камуфляже, фотографируются как большие защитники и мечтают "договориться", - написал Княжицкий.
Он выразил надежду, что через неделю закон будет проголосован окончательно.
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