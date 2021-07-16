Княжицкий: Депутаты, которые подавали правки против украинского языка, говорили, что их заставляют в ОПУ

Об этом он заявил во время совместного марафона Еспресо, Прямого и 5 канала.

"Безусловно, это была атака. Это была атака, в которую бросали солдат, как при Сталине бросали людей на форсирование Днепра без оружия и расстреливали сзади. Потому что люди, которые шли в эту атаку, не хотели в нее идти. Депутаты, которые подавали правки против украинского языка, едва ли не со слезами на глазах приходили ко мне и говорили: "Ну, ты понимаешь, в Офис (президента, - ред.) вызвали и сказали. Ну я ж не хочу это делать ", - заявил Княжицкий.

Он напомнил, что трое депутатов сняли свои "языковые" поправки перед тем, как обсуждался совсем другой законопроект, куда они поставили эти поправки против украинского языка.

"Собственно, все они касались того, чтобы фильмы и сериалы на украинских телевизионных каналах, с сегодняшнего дня (16 июля, - ред.), которые должны транслироваться на украинском языке, все же транслировались на русском. Почему они это делали? Причин много и интересов много. Безусловно, есть интерес Кремля. Потому что и высказывания Путина, и Суркова о том, что "русский мир" заканчивается там, где заканчивается русский язык ", они актуальны. Это основание для оккупации. Это основание для вооруженной агрессии. И это способ ослабить Украину. Как они это делают ? Вы знаете, что крупнейшими производителями телевизионной продукции для России за деньги Кремля есть украинские компании, которые имеют свои филиалы в России Как это ни удивительно. Они производят программы и фильмы туда. Что говорят россияне? Они говорят: "Берите их показывайте у себя ", но знаете, авторское право нам принадлежит. Поэтому переводить на украинский нельзя. Берите показывайте на русском. Вам заплатят украинские олигархи за это немножко - положите дополнительную прибыль себе в карман", - отметил Княжицкий.

По его словам, таким образом, используя коррупцию, используя то, что украинское медиапространство по сути является убыточным и олигархическим, - Кремль или российские власти распространяли здесь этот "русский мир".

Он также добавил, что многие "слуги народа" также не хотели давать голосов за "языковые" поправки.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в бюджетном законопроекте нардепы нашли правки, которые нивелировали действие языкового закона.

Впоследствии народные депутаты фракции "Слуга народа" отозвали поправки к изменениям в бюджет, которые нивелировали языковой закон.

Впоследствии Большая палата Конституционного суда признала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" соответствующим Основному закону.

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