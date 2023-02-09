"Княжеские воины" из артиллерии уничтожили вражеский вертолет Ми-24
Артиллерия 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого выстрелом из артиллерии поразила вражеский вертолет Ми-24
Об этом говорится в фейсбуке бригады.
"Княжеская артиллерия бьет ювелирно: наши Княжеские драконы-боги войны смешали с землей вражеский вертолет с личным составом в нем (подозреваем, какое-то военное начальство, потому что рядовые на вертолетах, согласитесь, не летают). Так будет с каждым оккупантом земли!", - говорится в сообщении.
Информацию также подтвердили в Генштабе ВСУ.
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