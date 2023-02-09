"Княжеские воины" из артиллерии уничтожили вражеский вертолет Ми-24

Об этом говорится в фейсбуке бригады.

"Княжеская артиллерия бьет ювелирно: наши Княжеские драконы-боги войны смешали с землей вражеский вертолет с личным составом в нем (подозреваем, какое-то военное начальство, потому что рядовые на вертолетах, согласитесь, не летают). Так будет с каждым оккупантом земли!", - говорится в сообщении.

Информацию также подтвердили в Генштабе ВСУ.