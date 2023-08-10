Факторы:

Беженцы в странах ЕС. Надежды на возвращение хотя бы 60% – это только мечты. Если дети пошли в школу, если произошла интеграция, вероятность возвращения достаточно минимальна. Опыт других стран говорит о возвращении 60-80%, если эмиграция менее года, 40-50% от года до двух. И дальше каждый последующий год – минус 10%. В нашем варианте, если будут наблюдаться перекосы на рынке труда (а они будут), мужчины поедут к женам. За границу. Надолго. Не стоит забывать о вывезенных также бежавшим в РФ. Да, они под влиянием пропаганды. И с ними было бы сложно. Но там они и дальше останутся под влиянием пропаганды и вероятность возвращения большого количества сомнительна. Быстрее полумиллиона, преимущественно принудительно вывезенных.

Следующий этап – дети, которые пошли в школу. Это процесс интеграции. И если внутри страны родители крайне неохотно сменяют место жительства, когда дети связаны школой, то бросить там все и вернуться будет сложно. Но после школы ребенок идет в вуз, ищет рабочее место. Где? Именно так.

Конечно, есть разные варианты процессов. Пытаться увязать некоторыми обязательствами оставшихся развивать социальные программы и так далее.

Но если семья "там", а муж "здесь", то скорее произойдет нелегальная миграция одного члена семьи "туда", чем возвращение всей семьи сюда. Следовательно, коррупционные риски на границе и рост напряженности.

Есть еще одна составляющая проблемы. Деньги. Раньше деньги работников давали от 10 до 14 млрд долларов в год переводов в страну. Но если вся семья там, кому в Украину (и зачем) посылать деньги. А значит меньше ресурса и на ту же социалку, которая теоретически может притормозить процесс миграции.

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Что делать?

Первая задача (можно сказать сразу) – деньги мигрантов. Необходимо сделать так, чтобы безопасно и выгодно вкладывать в создание новых рабочих мест. Освобождение от налогов нового бизнеса (при наличии наемных работников), долевое участие государства в инвестициях в развитие и т.д.

Если есть рабочие места – заработок – меньшая миграция.

Да и просто инвестиционный поток стране после войны лишним не будет.

Вторая задача – понятные механизмы переходного правосудия на освобожденных территориях. Граждане должны ясно понимать, за что и как может наступить ответственность. Нет концепции – есть слухи и страхи – мотивация поехать. Есть четкие критерии, возможен процесс возвращения тех, кому нечего бояться.

Третья задача – заняться, наконец, трансформацией экономики, стимулировать возникновение новых бизнесов. И отнюдь не усовершенствованием процесса "ощипывания гусей". Ведь когда "гусям" становится больно, они могут убежать. Подстраховаться внешней "помощью" можно, но значительная часть этой "помощи" – дешевые кредиты. Дешевые, но все же кредиты, которые нужно возвращать. И если нет работников, нечем будет их выплачивать.

Четвертая задача. Миграционная политика. Интересно, что у всех стран, окружающих Украину (кроме Молдовы и Беларуси), есть государственная миграционная политика. То есть они понимают, кто им нужен (национальность, примерный уровень образования, специальности), как привлекать их и как стимулировать интеграцию в общество. Выбор для нас невелик. Либо заняться миграционной политикой самим или быть ресурсом для миграционной политики соседей.

Пятое задание – образование. ВУЗ работает эффективно только при наличии некоторого количества студентов, способных студентов. И работа вузов – это не только квалифицированные кадры в экономике, но и развитие науки. То есть, технологическое развитие твоей экономики. Нет детей (они идут в зарубежные вузы) – нет студентов.

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То есть нужно думать, как привлечь студентов-иностранцев. Часть за плату, и сейчас скажу, что спровоцирует волну возмущения, часть за бюджет. Почему? Посмотрите на Польшу, Чехию, Словакию. Обучение на национальном языке может быть бесплатным, если у тебя хорошая подготовка. Зачем это им? Они воспитывают специалиста, который уже в ВУЗе (или на этапе подготовки) интегрировался в общество, за время обучения воспринял (и, возможно, принял) национальные ценности. И потом трудится в национальной экономике. Если "своих" не хватает, то проще воспитывать "своих" и потом получать прибыль.

Но самое главное – думать, что делать со страной. Ведь вышеперечисленное имеет смысл только при желании общества трансформировать государственную систему.

Специально для Еспресо

Об авторе: Игорь Тишкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

PS Украинский институт будущего начинает большую дискуссию "Как не ущемляя свободы, побороть депопуляцию после войны?"

Результатом этой дискуссии должен стать реальный документ о том, какой должна быть государственная политика по возвращению людей (пошаговый документ).

"Да, привлечение внимания к этой дискуссии было на грани фола. Но на кону стоит выживание нас, как народа и государства. Демография — угроза номер 1", – заявил исполнительный директор UIF Вадим Денисенко.