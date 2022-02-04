КНУ, КПИ и Сумской государственный: Webometrics опубликовал рейтинг лучших университетов Украины
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко признали самым лучшим вузом в Украине по версии Ranking Web of Universities
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на рейтинг университетов на сайте Webometrics.
На втором месте оказался Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на третьем – Сумский государственный университет.
В ТОП-10 лучших ЗВО Украины попали:
- Национальный авиационный университет;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Национальный технический университет "Днепровская политехника".
Львовский национальный университет Ивана Франко оказался на 12 месте, Киевский национальный университет технологий и дизайна – на 14 месте, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – на 23 месте, Киевский университет имени Бориса Гринченко 58 место.
- Напомним, в университет имени Франко присоединили еще один львовский ЗВО.
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