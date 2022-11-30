КНР запустила на орбиту пилотируемый космический корабль
Китайский корабль с космонавтами "Шэньчжоу-15" отправился на Национальную орбитальную станцию Китая "Тяньгун"
Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.
Космический корабль "Шэньчжоу-15" с тремя тайконавтами отправился на Национальную орбитальную станцию Китая "Тяньгун". Это произошло во вторник, 29 ноября, в 23:08 по Пекину. Ракета Long March-2F Y15 с космическим кораблем стартовала с центра запуска спутников Цзюцюаня.
Миссия стала четвертой экспедицией тайконавтов на орбитальную станцию "Тяньгун". Предполагается, что экипаж проведет более 40 научных и технических экспериментов и тестов. Также спланировано три-четыре выхода в открытый космос тайконавтами, чтобы они провели монтажные работы снаружи станции.
- Напомним, 16 ноября в рамках первой за полвека программы Artemis I NASA с третьей попытки удалось отправить ракету на Луну.
- 27 ноября в SpaceX подтвердили, что корабль Dragon с 3,5 т груза прибыл на Международную космическую станцию. На МКС прибыли продукты, оборудование для проведения научных экспериментов и новые солнечные батареи.
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