КНР запустила на орбиту пилотируемый космический корабль

Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

Космический корабль "Шэньчжоу-15" с тремя тайконавтами отправился на Национальную орбитальную станцию Китая "Тяньгун". Это произошло во вторник, 29 ноября, в 23:08 по Пекину. Ракета Long March-2F Y15 с космическим кораблем стартовала с центра запуска спутников Цзюцюаня.

Миссия стала четвертой экспедицией тайконавтов на орбитальную станцию "Тяньгун". Предполагается, что экипаж проведет более 40 научных и технических экспериментов и тестов. Также спланировано три-четыре выхода в открытый космос тайконавтами, чтобы они провели монтажные работы снаружи станции.

Напомним, 16 ноября в рамках первой за полвека программы Artemis I NASA с третьей попытки удалось отправить ракету на Луну.

27 ноября в SpaceX подтвердили, что корабль Dragon с 3,5 т груза прибыл на Международную космическую станцию. На МКС прибыли продукты, оборудование для проведения научных экспериментов и новые солнечные батареи.

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