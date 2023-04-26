КНР отменяет ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов
С 29 апреля в Китай можно будет попасть при наличии только экспресс-теста на антиген коронавируса
Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Укринформ.
"С 29 апреля путешественники смогут предоставлять для въезда в Китай результаты теста на антиген, полученные в течение 48 часов до посадки (на самолет - ред.), кроме тестов на нуклеиновые кислоты", - подчеркнула она.
Авиакомпании не потребуют наличия негативных ПЦР-тестов перед полетом. Это сделает посещение страны более удобным, ведь результат антиген-теста можно получить за 15 минут. Кроме того, пунктов, где его делают, больше, чем лабораторий для ПЦР-тестов.
Мао Нин призвала соблюдать коронавирусные ограничения и отметила, что власти страны будут совершенствовать профиликтику в зависимости от количества больных COVID-19.
- 1 декабря 2022 года сообщалось, что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
- 7 декабря 2022 года Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".
- Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что это количество удвоится.
- По данным Bloomberg, опубликованным 4 января, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными.
- Несмотря на распространение в КНР нового штамма коронавируса, 7 января Китай отклонил предложения США получить вакцину от COVID-19.
- С 8 декабря по 12 января в китайских больницах скончалось 59 938 инфицированных коронавирусом.
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