Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Укринформ.

"С 29 апреля путешественники смогут предоставлять для въезда в Китай результаты теста на антиген, полученные в течение 48 часов до посадки (на самолет - ред.), кроме тестов на нуклеиновые кислоты", - подчеркнула она.

Авиакомпании не потребуют наличия негативных ПЦР-тестов перед полетом. Это сделает посещение страны более удобным, ведь результат антиген-теста можно получить за 15 минут. Кроме того, пунктов, где его делают, больше, чем лабораторий для ПЦР-тестов.

Мао Нин призвала соблюдать коронавирусные ограничения и отметила, что власти страны будут совершенствовать профиликтику в зависимости от количества больных COVID-19.