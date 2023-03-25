КНР не заинтересована в массовых катастрофах в Украине и большей части Европы, - дипломат Брайза
Китай не рассчитывал, что война будет продолжаться так долго и не хочет массовых катастроф в Украине и большей части Европы
Об этом сказал дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.
Он считает, что президент КНР Си Цзиньпин не стремится к войне на истребление в Украине, ведь имеет с нашей страной крепкие торговые отношения. Также, если не контролировать Владимира Путина, тот расширит войну, может использовать ядерное оружие, создать массовую нестабильность, катастрофу в Европе.
В то же время Китай стремится выстраивать прочные экономические отношения с ЕС. Кроме того, КНР имеет экспансионистские амбиции в Восточном и Индо-Тихоокеанском регионах. Для нее это восстановление территориальной целостности путём возвращения Тайваня.
"На наш взгляд, это была бы агрессивная война, и все же Китай не заинтересован в массовых катастрофах в Украине и большей части Европы. Поэтому я не верю, что Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились обо всех этих вещах, когда они встретились во время закрытия Олимпийских игр в Пекине как раз перед вторжением Путина. На самом деле тогда Путин ожидал, что война продлится всего несколько дней, как вы помните, в конце концов, гораздо лучше меня. Сначала хотели захватить Киев, потом сменить режим Владимира Зеленского или скорее его правительство, и, возможно, убить Зеленского. Не думаю, что на тот момент Путин, как и Си Цзиньпин, ожидал, что эта война будет продолжаться так долго", - подчеркнул дипломат.
- 24 марта президент США Джо Байден заявил, что КНР не предоставляла России летальное оружие для войны против Украины, но это не значит, что Китай не будет делать этого в дальнейшем.
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