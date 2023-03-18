КНР не хочет глобальной войны, но стремится к тому, чтобы вторжение РФ в Украину заморозилось, - международный эксперт Войджер
Запад не хочет, чтобы РФ удержала оккупированные территории Украины, но КНР стремится к заморозке войны
Об этом заявил экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер в эфире Эспрессо.
По его словам, Украина может убедить Китай, что ему не выгодна война, потому что у него есть значительная финансовая стратегическая инициатива, и логичным было бы желание остановить вторжение РФ.
"Но также я вижу здесь структурную проблему по Украине: в Западном мире ни один серьезный политик не может согласиться на то, чтобы война остановилась и Россия удержала эти территории, которые она оккупирует незаконно. Поэтому здесь будет трудно, если даже все смогут убедить Путина покинуть эти территории. Я думаю, что в Москве будет разговор как минимум о боеприпасах, о помощи, финансовых инструментах и других путях и методах, которыми Китай может помочь России", - отметил Марк Войджер.
Эксперт считает, что президент Китая Си Цзиньпин предложит прекратить огонь или продвигать свой тайный или открытый план.
"Я не думаю, что это будет иметь успех. Си и Путин слишком идеологически близки. Си не хочет глобальной войны, чтобы эта система рухнула, но хочет гибридного, замороженного конфликта, чтобы Запад и Америка постоянно отвлекались подальше от Китая. Это в интересах его стратегического видение нового глобального мирового порядка", - подчеркнул эксперт.
- 17 марта Институт изучения войны предположил, что темой переговоров лидеров РФ и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне против Украины и пути обхода санкций.
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