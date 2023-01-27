Книжная ярмарка Bologna Ragazzi Award 2023 объявила победителей
Болонская книжная ярмарка объявила лауреатов Bologna Ragazzi Awards и Bologna Ragazzi Digital Awards
Список победителей был опубликован на официальном сайте ярмарки.
Стало известно, что на рассмотрение жюри было подано 2349 названий от 644 издателей из 59 стран и регионов мира.
Художественная литература
Todo lo que pasó antes de que llegaras ("Все, что произошло до вашего прибытия")
Текст и иллюстрации: Яэль Франкель
Лимонеро, Аргентина, 2022
Специальные награды: 噔噔噔 (текст Ю И, иллюстрации Ван Цзуминь), Spinne spielt Klavier (текст и иллюстрации Бенджамина Готвальда), イサガ (текст и иллюстрации Джи Йон Ли).
"Юная рассказчица обращается к еще нерожденному ребенку с историями, мыслями и значимыми воспоминаниями, увлекательно фиксируя повседневные моменты семейной жизни с нежным юмором, заботой и утонченностью, что придает книге тихую силу и подлинность", - говорится в сообщении.
Нон-фикшн
Art of Protest ("Искусство протеста")
Текст: Де Николс
Иллюстрации: Диана Дагадита, Саддо, Оливия Твист, Молли Мендоса, Диего Бекас
Big Picture Press (Bonnier Books UK), Великобритания, 2021 г.
Специальные знаки отличия: Woven of the World (авторка Кэти Хоуз, иллюстрации Динары Мирталиповой), Ogledalo bez mana (авторка текста и иллюстраций Агата Лучич).
"Все есть искусство. Все – политика". Сочетая фотографию, графический дизайн, содержательные цитаты, высокий уровень мастерства и изысканный переплет, все слои "Искусства протеста" вдохновляют на художественное политическое выражение", - говорится в сообщении.
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Opera Prima
Mariedl. Une histoire gigantesque ("Марридль. Гигантская история")
Текст и иллюстрации Лауры Симонати
Versant Sud, Бельгия, 2022
Специальное отличие: The Blue: Bench (автор mia)
"Необычная история о том, как быть чрезвычайно великим. Вдохновленная реальной историей, произошедшей в сельской местности Южного Тироля в 19 веке, гигантская героиня переходит от невидимости к видимости в физическом путешествии, параллельном ее пути к самопринятию", - отмечается.
Фотография (спецкатегория 2023)
Seen and Unseen: Какая Dorothea Lange, Toyo Miyatake, и Ansel Adams's Photographs Reveal о Japanese American Incarceration ("Видимые и невидимые: что фотографии Доротеи Ланге, Тойо Миятаке и Анселя Адамса" раскрывают о японско-американском)
Текст: Элизабет Партридж
Иллюстрации: Лорен Тамаки
Chronicle Books, США, 2022 г.
Особые награды: Qui veut jouer avec moi? (автор Claire Dé), Cache-cache cauchemars (автор Jean Lecointre, иллюстратор Rán Flygenring), O adeus do marujo (автор Flávia Bomfim).
"Жюри выбрало эту книгу за то, что фотография играет важную роль в рассказе этой истории. Благодаря пояснительным текстам, вопросам, побуждающим к размышлениям, документам, фотографиям и оригинальным иллюстрациям, читателям предлагается сложный набор способов осмыслить произошедшее в лагере", – отмечается в сообщении.
Комиксы
Whose Sock? ("Чья носок?")
Текст: Сун Юн
Иллюстрации: Сун Юн
Hsin Yi Publications, Китай, 2020
Специальные знаки отличия: Après les vagues (автор текста и иллюстраций Сандрин Као), O primeiro dia (текст и изображение Энрике Козер Морейра).
Полную информацию о лауреатах и специально отмеченных изданиях можно просмотреть на сайте Болонской книжной ярмарки.
Справка
BolognaRagazzi Award - это международная премия Болонской книжной ярмарки для лучше иллюстрированных и наиболее инновационных книг для детей и подростков.
BRAW – одна из популярнейших международных премий в мире в области издательства для детей.
- Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.
- 17 августа стало известно, что Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год , которое возглавит писательница Лейла Слимани, 2016 ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией.
- 20 января сообщалось, что Букеровская премия выбирает название своей статуэтки.
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