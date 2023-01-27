Книжная ярмарка Bologna Ragazzi Award 2023 объявила победителей

Список победителей был опубликован на официальном сайте ярмарки.

Стало известно, что на рассмотрение жюри было подано 2349 названий от 644 издателей из 59 стран и регионов мира.

Художественная литература

Todo lo que pasó antes de que llegaras ("Все, что произошло до вашего прибытия")

Текст и иллюстрации: Яэль Франкель

Лимонеро, Аргентина, 2022

Специальные награды: 噔噔噔 (текст Ю И, иллюстрации Ван Цзуминь), Spinne spielt Klavier (текст и иллюстрации Бенджамина Готвальда), イサガ (текст и иллюстрации Джи Йон Ли).

"Юная рассказчица обращается к еще нерожденному ребенку с историями, мыслями и значимыми воспоминаниями, увлекательно фиксируя повседневные моменты семейной жизни с нежным юмором, заботой и утонченностью, что придает книге тихую силу и подлинность", - говорится в сообщении.

Нон-фикшн

Art of Protest ("Искусство протеста")

Текст: Де Николс

Иллюстрации: Диана Дагадита, Саддо, Оливия Твист, Молли Мендоса, Диего Бекас

Big Picture Press (Bonnier Books UK), Великобритания, 2021 г.

Специальные знаки отличия: Woven of the World (авторка Кэти Хоуз, иллюстрации Динары Мирталиповой), Ogledalo bez mana (авторка текста и иллюстраций Агата Лучич).

"Все есть искусство. Все – политика". Сочетая фотографию, графический дизайн, содержательные цитаты, высокий уровень мастерства и изысканный переплет, все слои "Искусства протеста" вдохновляют на художественное политическое выражение", - говорится в сообщении.

Читайте также: Война на Луне, противогаз от фейков и будни пса Патрона – 5 книг, которые помогут сохранить ясность мышления

Opera Prima

Mariedl. Une histoire gigantesque ("Марридль. Гигантская история")

Текст и иллюстрации Лауры Симонати

Versant Sud, Бельгия, 2022

Специальное отличие: The Blue: Bench (автор mia)

"Необычная история о том, как быть чрезвычайно великим. Вдохновленная реальной историей, произошедшей в сельской местности Южного Тироля в 19 веке, гигантская героиня переходит от невидимости к видимости в физическом путешествии, параллельном ее пути к самопринятию", - отмечается.

Фотография (спецкатегория 2023)

Seen and Unseen: Какая Dorothea Lange, Toyo Miyatake, и Ansel Adams's Photographs Reveal о Japanese American Incarceration ("Видимые и невидимые: что фотографии Доротеи Ланге, Тойо Миятаке и Анселя Адамса" раскрывают о японско-американском)

Текст: Элизабет Партридж

Иллюстрации: Лорен Тамаки

Chronicle Books, США, 2022 г.

Особые награды: Qui veut jouer avec moi? (автор Claire Dé), Cache-cache cauchemars (автор Jean Lecointre, иллюстратор Rán Flygenring), O adeus do marujo (автор Flávia Bomfim).

"Жюри выбрало эту книгу за то, что фотография играет важную роль в рассказе этой истории. Благодаря пояснительным текстам, вопросам, побуждающим к размышлениям, документам, фотографиям и оригинальным иллюстрациям, читателям предлагается сложный набор способов осмыслить произошедшее в лагере", – отмечается в сообщении.

Комиксы

Whose Sock? ("Чья носок?")

Текст: Сун Юн

Иллюстрации: Сун Юн

Hsin Yi Publications, Китай, 2020

Специальные знаки отличия: Après les vagues (автор текста и иллюстраций Сандрин Као), O primeiro dia (текст и изображение Энрике Козер Морейра).

Полную информацию о лауреатах и специально отмеченных изданиях можно просмотреть на сайте Болонской книжной ярмарки.

Справка

BolognaRagazzi Award - это международная премия Болонской книжной ярмарки для лучше иллюстрированных и наиболее инновационных книг для детей и подростков.

BRAW – одна из популярнейших международных премий в мире в области издательства для детей.

Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.

17 августа стало известно, что Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год , которое возглавит писательница Лейла Слимани, 2016 ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией.

20 января сообщалось, что Букеровская премия выбирает название своей статуэтки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb