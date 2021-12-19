Книги, кино и билеты на поезда: более 3 млн украинцев подали заявку на "ковидную тысячу", - Федоров

Об этом написал вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.



По его словам, уже большинство людей получили средства.

Вице-премьер отметил, что Монобанк, Альфа-банк и А-банк дали доступ клиентам к средствам раньше других банков. Клиенты остальных присоединившихся к проекту финучреждений получат деньги в течение 10 дней.

По количеству потраченных денег сейчас лидируют книги и кинотеатры. Также украинцы тратят деньги на билеты Укрзализныци.

"Предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все точно успеют. Не забывайте обновлять программу "Дия", - подытожил вице-премьер.

Начиная с 19 декабря полноценно заработала программа "е-Поддержка". Чтобы подать заявку на получение 1000 грн за прививку от коронавируса, нужно проделать определенный алгоритм действий в мобильном приложении "Дия".