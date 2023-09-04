Книги и флаги с подписью Залужного: на презентациях Жадана проведут благотворительный аукцион для ВСУ
Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан проведет презентации поэтического сборника "Скрипниковка" в Ужгороде и Львове. Во время мероприятия будут собирать средства на ВСУ
Об этом Жадан сообщил в Instagram.
"У меня начинаются презентации "Скрипниковки", поэтому всех буду рад видеть и слышать. Сегодня встречаемся в Ужгороде, завтра - во Львове", — написал он.
На мероприятии в каждом городе Александр Колмен Сердюк проведет благотворительные аукционы. Среди лотов будут флаги и книги Жадана, подписанные Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Фото: Instagram Жадана
Справка: Сергей Жадан родом из Старобельска (Луганщина). Автор ряда романов и поэтических сборников. Один из его самых известных романов, "Ворошиловград", стал книгой 2010 года по версии BBC.
В марте 2022 года Комитет литературоведческих наук Польской академии наук выдвинул Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
- В августе Жадан представил в Киеве проект "Птица".
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