Книги и флаги с подписью Залужного: на презентациях Жадана проведут благотворительный аукцион для ВСУ

Об этом Жадан сообщил в Instagram.

"У меня начинаются презентации "Скрипниковки", поэтому всех буду рад видеть и слышать. Сегодня встречаемся в Ужгороде, завтра - во Львове", — написал он.

На мероприятии в каждом городе Александр Колмен Сердюк проведет благотворительные аукционы. Среди лотов будут флаги и книги Жадана, подписанные Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Фото: Instagram Жадана

Справка: Сергей Жадан родом из Старобельска (Луганщина). Автор ряда романов и поэтических сборников. Один из его самых известных романов, "Ворошиловград", стал книгой 2010 года по версии BBC.

В марте 2022 года Комитет литературоведческих наук Польской академии наук выдвинул Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.