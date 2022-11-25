Об этом информирует на сайте Guinness World Records .

Кошка Флосси установила рекорд в возрасте 26 лет 329 дней, что в пересчете на возраст людей – примерно 120 лет.

"Пусть внешний вид не вводит вас в заблуждение: Флосси может быть такой же красивой и игривой, как котенка, но она – леди почтенного возраста", – пишут в Книге рекордов.

Рекордсменка плохо видит и слышит, но хорошо чувствует себя, любит объятия и еду, в течение своей долгой жизни видела разные дома.

Нынешняя владелица Вики рассказывает, что Флосси все еще игрива, ее не беспокоит глухота и быстро адаптируется к новой среде, несмотря на отсутствие зрения.

"Мы были ошеломлены, когда увидели, что ветеринарная карта Флосси показала, что ей 27 лет. Она самая старая кошка, которую я когда-либо встречала – около 120 человеческих лет", – сказала координатор отделения Cats Protection Наоми Рослинг.

В настоящее время превосходит возраст Флосси на целое десятилетие кот Крем Пафф, родившийся в Техасе 3 августа 1967 года и проживший до 6 августа 2005 года – это 38 лет и 3 дня.