Книга рекордов Гиннеса определила самую старую кошку в мире
Незадолго до своего 27-го дня рождения британскую кошку официально признали самой старой из живых кошек. Это зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса
Об этом информирует на сайте Guinness World Records .
Кошка Флосси установила рекорд в возрасте 26 лет 329 дней, что в пересчете на возраст людей – примерно 120 лет.
"Пусть внешний вид не вводит вас в заблуждение: Флосси может быть такой же красивой и игривой, как котенка, но она – леди почтенного возраста", – пишут в Книге рекордов.
Рекордсменка плохо видит и слышит, но хорошо чувствует себя, любит объятия и еду, в течение своей долгой жизни видела разные дома.
Нынешняя владелица Вики рассказывает, что Флосси все еще игрива, ее не беспокоит глухота и быстро адаптируется к новой среде, несмотря на отсутствие зрения.
"Мы были ошеломлены, когда увидели, что ветеринарная карта Флосси показала, что ей 27 лет. Она самая старая кошка, которую я когда-либо встречала – около 120 человеческих лет", – сказала координатор отделения Cats Protection Наоми Рослинг.
В настоящее время превосходит возраст Флосси на целое десятилетие кот Крем Пафф, родившийся в Техасе 3 августа 1967 года и проживший до 6 августа 2005 года – это 38 лет и 3 дня.
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