Книга о депортации крымских татар попала в список финалистов премии Рафала Лемкина
Книга "Кровь других: крымское преступление Сталина и поэтика солидарности" о депортации крымских татар, написанная американским укранистом Рори Финнином, попала в список финалистов книжной премии Рафала Лемкина
Об этом идет речь на сайте премии.
Комитет книжной премии имени Рафала Лемкина прочитал более шестидесяти книг-номинантов опубликованных в 2021 и 2022 годах. В этом году победу одержала книга Сабина Кадо "Больше, чем резня: Расовое насилие и гражданство на гаитянско-доминиканской пограничной границе".
Среди четырех финалистов оказалась книга Рори Финнина "Кровь других: крымское преступление Сталина и поэтика солидарности" о депортации крымских татар в 1944 году.
В аннотации указано, что книга "проливает свет" на тексты поэзии и прозы, которые нарушили молчание о депортации и "передавались из рук в руки в подполье или публиковались для обсуждения - шокировали сознание читателей и стремились побуждать их к действию".
"Прокладывая новые пути между славистикой и ближневосточными студиями, "Кровь других" является убедительным и своевременным исследованием идей и идентичностей, циркулирующих между Россией, Турцией и Украиной - тремя странами, определяющими судьбу нестабильной и геополитически ключевой части нашего мира", - говорится в анотации.
Книга была опубликована в марте 2022 года, украинского перевода пока нет.
Справка. Книжная премия имени Рафала Лемкина присуждается раз в два года за лучшую научно-популярную книгу, изданную на английском языке или переведенную на английский язык, посвященную причинам, предотвращению, реагированию или последствиям геноцида и массовых зверств.
Рафал Лемкин - польский и американский ученый-юрист еврейского происхождения, основатель исследования геноцида. Он ввел термин "геноцид" и выступил главным промотором принятия Генеральной ассамблеей ООН Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, в котором дано определение геноцида в юридических терминах.
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