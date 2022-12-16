Книга года BBC-2022: объявили победителей премии

Об этом говорится в сообщении BBC News Украина.

На открытии церемонии награждения редактор BBC News Украина и член жюри Марта Шокало заявила:

"В этом году сама возможность проведения конкурса была предметом долгих дискуссий... Теперь мы знаем, что время было правильным и книг подали достаточно...В частности и книги о войне, которая продолжается в Украине. Так много книг пришло из страдающего от обстрелов Харькова... Даже во время войны книги издают, покупают и читают".

Книгой года BBC-2022 назвали роман "Танцы с костями. Медицинский триллер" Андрея Семенкива (MED Goblin), издательство "Вихола", Киев.

В номинации Детская книга года BBC-2022 выиграла книга "Призраки Черной дубравы" Андрея Бачинского, "Издательство Старого Льва".

Премию в номинации Книга года BBC - Эсеистика-202 2 получил "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина, издательство "Виват", Харьков.

Напомним, о кратких списках номинантов на литературную премию Книга года BBC-2022 можно почитать по ссылке .

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