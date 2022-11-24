"Книга года BBC – 2022": обнародованы краткие списки номинантов

Об этом сообщает BBC Украина.

Жюри выбирало 15 финалистов. В краткий список в номинации "Книга года ВВС – 2022" вошли:

Ирэна Карпа. "Только никому об этом не говори"

Сергей Карюк. "Ферия. 13 андалусских дней и ночей"

Марина Манченко. "Горькие апельсины"

Галина Петросаняк. "Вилла Анемона"

Андрей Семъянкив (MED Goblin). "Танцы с костями. Медицинский триллер"

В краткий список премии "Детская Книга года ВВС – 2022" вошли:

Андрей Бачинский. Призраки Черной дубравы

Екатерина Егорушкина. Мои вынужденные каникулы

Инна Ковалышена. Крутая история Украины. От динозавров по сей день

Грася Олийко. Платье для Маруси

Ульяна Чуба. Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством

В краткий список премии "Книга года ВВС – Эсеистика – 2022"

Ярослав Грицак. Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины

Павел Казарин. Дикий Запад Восточной Европы

Андрей Любка. Что-то со мной не так

Ирина Магдыш. Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ века

Елена Шульга. Наши. Инженерная история Украины

Победителей конкурса жюри объявит в декабре. Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере 1000 фунтов в гривневом эквиваленте. Издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии "Книга года BBC" на следующих изданиях.

В жюри конкурса вошли: профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница, советница по культуре ЕБРР Светлана Пыркало, блогер Виталий Чепинога, главная редактор BBC News Украина Марта Шокало

Книгой года BBC – 2021 стал роман "Кто ты такой?" Артема Чеха

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