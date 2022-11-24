"Книга года BBC – 2022": обнародованы краткие списки номинантов
Обнародованы краткие списки литературной премии "Книга года ВВС - 2022", "Книга года ВВС - Эсеистика-2022" и "Детская Книга года ВВС - 2022"
Об этом сообщает BBC Украина.
Жюри выбирало 15 финалистов. В краткий список в номинации "Книга года ВВС – 2022" вошли:
- Ирэна Карпа. "Только никому об этом не говори"
- Сергей Карюк. "Ферия. 13 андалусских дней и ночей"
- Марина Манченко. "Горькие апельсины"
- Галина Петросаняк. "Вилла Анемона"
- Андрей Семъянкив (MED Goblin). "Танцы с костями. Медицинский триллер"
В краткий список премии "Детская Книга года ВВС – 2022" вошли:
- Андрей Бачинский. Призраки Черной дубравы
- Екатерина Егорушкина. Мои вынужденные каникулы
- Инна Ковалышена. Крутая история Украины. От динозавров по сей день
- Грася Олийко. Платье для Маруси
- Ульяна Чуба. Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством
В краткий список премии "Книга года ВВС – Эсеистика – 2022"
- Ярослав Грицак. Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины
- Павел Казарин. Дикий Запад Восточной Европы
- Андрей Любка. Что-то со мной не так
- Ирина Магдыш. Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ века
- Елена Шульга. Наши. Инженерная история Украины
Победителей конкурса жюри объявит в декабре. Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере 1000 фунтов в гривневом эквиваленте. Издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии "Книга года BBC" на следующих изданиях.
В жюри конкурса вошли: профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница, советница по культуре ЕБРР Светлана Пыркало, блогер Виталий Чепинога, главная редактор BBC News Украина Марта Шокало
- Книгой года BBC – 2021 стал роман "Кто ты такой?" Артема Чеха
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное