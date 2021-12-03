"Книга года BBC - 2021": обнародованы краткие списки номинантов

Об этом сообщает BBC Украина.

В краткий список в номинации "Книга года BBC - 2021" попали следующие авторы и их произведения:

Юрий Андрухович "Радио ночь"

Евгения Кузнецова "Спросите Миечку"

Илья Макаренко "Магнум"

Сергей Осока "Три линя для Марии"

Артем Чех "Кто ты такой?"

В номинацию "Детская Книга года ВВС - 2021" жюри отобрало следующие издания:

Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"

Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай "Книга Быстроножка и очень велосипедное приключение"

Таня Поставна "Письма с почты на маяке"

Екатерина Штанко "Огненная сказка"

Петр Яценко "Союз Советских Вещей"

Финалисты номинации "Книга года BBC-Эсеистика - 2021":

Станислав Асеев "Светлый путь: история одного концлагеря"

Владимир Диброва "Свежим глазом: Шевченко для современного читателя"

Ольга Кари "Компот из патиссонов"

Андрей Содомора "О чем писать…"

Алексей Сокирко "Кулинарное путешествие в Гетманщину"

Кроме книг издание выберет также читателя года из пяти человек, написавших лучшие реценцзии.

В жюри конкурса вошли профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница Светлана Пыркало, блогер Виталий Чепинога и главный редактор BBC News Украина Марта Шокало.

Победители конкурса из каждой номинации получат вознаграждение в размере 1000 фунтов в гривневом эквиваленте.

Финал состоится 17 декабря 2021 года в 17:00 в Художественном Арсенале в Киеве. Попасть на мероприятие сможет каждый желающий. Однако нужно предварительно зарегистрироваться, ведь количество мест ограничено.