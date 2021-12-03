"Книга года BBC - 2021": обнародованы краткие списки номинантов
Издание BBC Украина обнародовало список 15 финалистов конкурса "Книга года BBC - 2021" в трех номинациях
Об этом сообщает BBC Украина.
В краткий список в номинации "Книга года BBC - 2021" попали следующие авторы и их произведения:
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Юрий Андрухович "Радио ночь"
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Евгения Кузнецова "Спросите Миечку"
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Илья Макаренко "Магнум"
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Сергей Осока "Три линя для Марии"
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Артем Чех "Кто ты такой?"
В номинацию "Детская Книга года ВВС - 2021" жюри отобрало следующие издания:
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Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
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Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай "Книга Быстроножка и очень велосипедное приключение"
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Таня Поставна "Письма с почты на маяке"
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Екатерина Штанко "Огненная сказка"
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Петр Яценко "Союз Советских Вещей"
Финалисты номинации "Книга года BBC-Эсеистика - 2021":
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Станислав Асеев "Светлый путь: история одного концлагеря"
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Владимир Диброва "Свежим глазом: Шевченко для современного читателя"
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Ольга Кари "Компот из патиссонов"
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Андрей Содомора "О чем писать…"
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Алексей Сокирко "Кулинарное путешествие в Гетманщину"
Кроме книг издание выберет также читателя года из пяти человек, написавших лучшие реценцзии.
В жюри конкурса вошли профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница Светлана Пыркало, блогер Виталий Чепинога и главный редактор BBC News Украина Марта Шокало.
Победители конкурса из каждой номинации получат вознаграждение в размере 1000 фунтов в гривневом эквиваленте.
Финал состоится 17 декабря 2021 года в 17:00 в Художественном Арсенале в Киеве. Попасть на мероприятие сможет каждый желающий. Однако нужно предварительно зарегистрироваться, ведь количество мест ограничено.
- Напомним, в прошлом году Книгой года BBC - 2020 стала книга автора Сергей Сергеевич SAIGON "Юпак", в номинации эссеистики победила "Планета полынь" Оксаны Забужко, а детской книгой года стала "Мед и паштет. Фантастические ветрогоны" автора Ульяны Чубы.
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