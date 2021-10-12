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"Книга года-2021": объявлены длинные списки номинаций

12 октября, 2021 вторник
14:16
Культура

ВВС News Украина определила Длинные списки литературной премии Книга года-2021, Книга года-Эссеистика-2021 и Детская Книга года-2021

Списки обнародованы на сайте издания .

В длинные списки вошли 39 издания в трех категориях.

"Книга года-2021":

  • Юрий Андрухович. Раdио ночь. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021
  • Юрий Винничук. Озорная пора. - Львов: Априори, 2020
  • Глеб Гусев. Не святой. - Киев: # книголав, 2020
  • Сергей Демчук. 12 унций любви. - Киев: Темпора, 2021
  • Евгения Кузнецова. Спросите Миечку. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021
  • Галина Крук. Кто угодно, только не я. - Харьков: Виват, 2021
  • Екатерина Липа. Слуги ястреба и лилий: возвращение. - Киев: Laurus, 2021
  • Ярослава Литвин. Год разврата Клауса Отто Баха. - Харьков: Фабула, 2021
  • Илья Макаренко. Магнум. - Черновцы: Книги - XXI, 2021
  • Игорь Михайлишин. Фуга 119. В тональности плена. - Киев: дипа, 2021
  • Сергей Осока. Три лини для Марии. - Львов: Издательство Старого Льва, 2020
  • Артем Поспелов. Тадуш. - Черновцы: Книги - XXI, 2021
  • Антон Санченко. Круз и Лис. Накануне. - Киев: Кладовая, 2020
  • Фоззи (Александр Сидоренко). Черный хлеб. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2021
  • Станислав Стрелец. В жерле вулкана. - Киев: Феникс, 2021
  • Артем Чех. Кто ты такой? - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

"Детская Книга года-2021":

  • Владимир Аренев. Заклятый меч, или голос крови. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-га, 2020
  • Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай. Книга Швидконижка и очень велосипедное происшествие. - Киев: Yakaboo Publishing, 2021
  • Саша Кочубей. Дарю братика за подписку. Твой инстадневник. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021
  • Анастасия Лавренишина. Виктор_Робот. Дневник собирателя планет. - Харьков: Ранок, 2021
  • Оксана Лущевская. Сэм, без проблем. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021
  • Таня Поставная. Письма с почты на маяке. - Киев: # книголав, 2021
  • Станислав Соловинский. Эпидемия хорошего поведения. Страница за страницей. - Харьков: Ранок, 2021
  • Юлия Стаховская. Тайна Могилянки и пропавший ключ. - Киев: Портал, 2020
  • Екатерина Штанко. Огненная сказка. - Киев: Наш формат, 2021
  • Алина Штефан. Лу-ветеринарка. - Киев: # книголав, 2021
  • Петр Яценко. Союз Советских Вещей. - Киев: Портал, 2020

"Книга года-Эссеистика-2021":

  • Станислав Асеев. Светлый путь: история одного концлагеря. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021
  • Максим Беспалов. Все, что вы знаете об Ирландии, - правда, но ... - Киев: Метель, 2021
  • Андрей Бондарь. Лакомство для Медора. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021
  • Надя Гербиш, Ярослав Грицак. Большая рождественская книга. - Киев: Портал, 2020
  • Владимир Диброва. Свежим глазом Шевченко для современного читателя. - Киев: Белка, 2021
  • Денис Казанский, Марина Воротынцева. Как Украина теряла Донбасс. - Киев: ООО "Книжное издательство Черная гора", 2021
  • Ольга Кари. Компот из патиссонов. - Киев: Кладовая, 2020
  • Юлия Линева. 80 литров путешествий. История женского автостопа. - Киев: Гамазин, 2021
  • Тарас Лютый. Двойник. О природе дублирования и множественности. - Киев: Метель, 2021
  • Николай Рябчук. Лексикон националиста и другие эссе. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021
  • Андрей Содомора. О чем писать ... - Львов: Априори, 2021
  • Алексей Сокирко. Кулинарная путешествие в Гетманщину. - Киев: Темпора, 2021

Финал состоится 10 декабря.

Победитель в каждой номинации получит премию в размере гривневого эквивалента £ 1,000.
 

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