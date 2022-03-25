КНДР заявила, что разработала новую межконтинентальную ракету для сдерживания США

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters.



Запуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта являлся первым полным испытанием МБР, проведенным Северной Кореей с 2017 года.



По словам аналитиков, МБР Hwasong-17 является самой большой ракетой на жидком топливе, которую когда-либо запускала любая страна из автомобильной пусковой установки. Эксперты отмечают, что ее диапазон и размеры также свидетельствуют о планах Северной Кореи использовать несколько боеголовок, которые могут поразить несколько целей или приманки, чтобы запутать защитников.



Ким Чен Ын заявил, что это испытание поможет убедить мир в могуществе стратегических сил его страны.



"Любые силы должны хорошо осознать тот факт, что им придется заплатить очень дорогую цену, прежде чем попытаться посягать на безопасность нашей страны", - сказал он.



Как сообщает государственное информационное агентство KCNA, Ким заказал испытания из-за "ежедневной эскалации военного напряжения на Корейском полуострове и вокруг него" и "неизбежности длительной конфронтации с империалистами США, сопровождающейся опасностью ядерной войны".



"Стратегические силы... полностью готовы к тщательному укрощению и сдерживанию любых опасных военных попыток американских империалистов", - заявил Ким Чен Ын, наблюдая за запуском.



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