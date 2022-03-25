КНДР заявила, что разработала новую межконтинентальную ракету для сдерживания США
Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), чтобы продемонстрировать могущество своих ядерных сил и сдерживать любые военные действия
Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта являлся первым полным испытанием МБР, проведенным Северной Кореей с 2017 года.
По словам аналитиков, МБР Hwasong-17 является самой большой ракетой на жидком топливе, которую когда-либо запускала любая страна из автомобильной пусковой установки. Эксперты отмечают, что ее диапазон и размеры также свидетельствуют о планах Северной Кореи использовать несколько боеголовок, которые могут поразить несколько целей или приманки, чтобы запутать защитников.
Ким Чен Ын заявил, что это испытание поможет убедить мир в могуществе стратегических сил его страны.
"Любые силы должны хорошо осознать тот факт, что им придется заплатить очень дорогую цену, прежде чем попытаться посягать на безопасность нашей страны", - сказал он.
Как сообщает государственное информационное агентство KCNA, Ким заказал испытания из-за "ежедневной эскалации военного напряжения на Корейском полуострове и вокруг него" и "неизбежности длительной конфронтации с империалистами США, сопровождающейся опасностью ядерной войны".
"Стратегические силы... полностью готовы к тщательному укрощению и сдерживанию любых опасных военных попыток американских империалистов", - заявил Ким Чен Ын, наблюдая за запуском.
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