Об этом сообщает издание Yonhap.

В заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи, Ри Пйонг Чол, заместитель председателя Центральной военной комиссии действующей Трудовой партии Кореи, сказал, что спутниковая разведка Северной Кореи является "незаменимым" актом для усиления ее возможностей самообороны против "безрассудных" военных учений врага.

Отмечается, что запущенный в июне северный спутник-шпион и различные средства разведки, которые будут недавно испытаны, "незаменимы для отслеживания, мониторинга, дискриминации, контроля и преждевременного реагирования в режиме реального времени на опасные военные действия" США и Южной Кореи , – сказал Ри в англоязычном заявлении.

Он также пообещал "расширять разведывательные и информационные средства и совершенствовать различные оборонительные и наступательные вооружения, а также графики выполнения планов их развития", не уточняя деталей.

В то же время, южнокорейский военный чиновник заявил , что южнокорейские и американские спецслужбы внимательно следят за деятельностью Северной Кореи, связанной с запланированным запуском военного спутника-шпиона.

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Хан Сун Кюн, спикер Объединенного комитета начальников штабов Сеула, сделал это заявление через несколько часов после того, как северокорейские государственные СМИ сообщили, что Пхеньян запустит спутник в июне.

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов внимательно следят за связанными с этим движениями в тесной координации", - сказал Хан журналистам в ходе регулярного брифинга. "Мы отслеживаем и контролируем разные возможности провокаций, включая заявление Северной Кореи о так называемом запуске спутника".

Известно также, что, отвечая на вопрос о возможных возможностях спутника и, возможно, сбитии ракеты, на которой он будет установлен, Хан отказался комментировать, сославшись на то, что он не может обсуждать информацию, связанную с военными операциями.