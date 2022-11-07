КНДР заявила, что недавний запуск ракет был имитацией удара по Южной Корее и США
В понедельник, 7 ноября, КНДР заявила, что недавний запуск ракет был имитацией удара по Южной Корее и США из-за того, что страны провели "опасные военные учения"
Об этом пишет Reuters .
В сообщении говорится, что причиной запусков стали шестидневные воздушные учения между закончившимися в субботу странами, а также восстановление Южной Кореей части ракетного арсенала.
Издание отмечает, что военные Северной Кореи назвали эти учения "открытой провокацией, направленной на эскалацию конфликта" и "опасными военными учениями очень агрессивного характера".
КНДР заявила, что провела действия, имитирующие атаки на авиабазы, самолеты и крупный южнокорейский город, чтобы "разбить военную истерию врагов".
Сообщается, что представители США и Южной Кореи также заявили о технической подготовке Пхеньяна к испытанию ядерного вооружения впервые с 2017 года.
- 10 октября КНДР уже заявляла об имитации ядерных ударов по Южной Корее.
- В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты у укрепленной границы Южной Кореи.
- 24 октября Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения.
- В пятницу, 28 октября, Северная Корея снова выпустила в сторону Восточного моря две баллистические ракеты.
- 1 ноября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна.
- 2 ноября Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи. 3 ноября произошел запуск баллистической ракеты над Японией.
- США пообещали гарантии безопасности для союзников из-за запусков баллистических ракет КНДР.
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