КНДР заявила, что испытала гиперзвуковую ракету
Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты в среду, 5 января
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство KCNA.
Запуск в среду был первым, который Северная Корея совершила с октября. Его зафиксировали южнокорейские военные, что вызвало критику со стороны правительств США, Южной Кореи и Японии.
В КНДР сообщили, что во время испытаний в среду "гиперзвуковая планирующая боеголовка" отделилась от своего ракетного ускорителя и совершила маневр на 120 км в сторону, прежде чем "точно поразила" цель на расстоянии 700 км.
Издание отмечает, что Северная Корея впервые опробовала гиперзвуковую ракету в сентябре и присоединилась к гонке по развертыванию передовой системы вооружений, которую возглавляли крупные военные государства.
- Напомним, 15 сентября 2021 года КНДРпроизвела запуск двух баллистических ракет.
- 5 января 2022 года Объединенный Комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил о запуске Северной Кореей неизвестного снаряда в море.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.23
- Актуальное
- Важное