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КНДР заявила, что испытала гиперзвуковую ракету

6 января, 2022 четверг
09:42
Общество

Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты в среду, 5 января

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

Запуск в среду был первым, который Северная Корея совершила с октября. Его зафиксировали южнокорейские военные, что вызвало критику со стороны правительств США, Южной Кореи и Японии.

В КНДР сообщили, что во время испытаний в среду "гиперзвуковая планирующая боеголовка" отделилась от своего ракетного ускорителя и совершила маневр на 120 км в сторону, прежде чем "точно поразила" цель на расстоянии 700 км.

Издание отмечает, что Северная Корея впервые опробовала гиперзвуковую ракету в сентябре и присоединилась к гонке по развертыванию передовой системы вооружений, которую возглавляли крупные военные государства.

  • Напомним, 15 сентября 2021 года КНДРпроизвела запуск двух баллистических ракет.
  • 5 января 2022 года Объединенный Комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил о запуске Северной Кореей неизвестного снаряда в море.
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гиперзвуковое оружие
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