КНДР заявила, что испытала гиперзвуковую ракету

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство KCNA.



Запуск в среду был первым, который Северная Корея совершила с октября. Его зафиксировали южнокорейские военные, что вызвало критику со стороны правительств США, Южной Кореи и Японии.



В КНДР сообщили, что во время испытаний в среду "гиперзвуковая планирующая боеголовка" отделилась от своего ракетного ускорителя и совершила маневр на 120 км в сторону, прежде чем "точно поразила" цель на расстоянии 700 км.



Издание отмечает, что Северная Корея впервые опробовала гиперзвуковую ракету в сентябре и присоединилась к гонке по развертыванию передовой системы вооружений, которую возглавляли крупные военные государства.

Напомним, 15 сентября 2021 года КНДРпроизвела запуск двух баллистических ракет.

5 января 2022 года Объединенный Комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил о запуске Северной Кореей неизвестного снаряда в море.