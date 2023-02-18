КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету
В субботу, 18 февраля, Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности
Об этом информирует Reuters .
Японские власти сообщили, что ракета упала в воду исключительной экономической зоны Японии. Это произошло более чем через час после запуска. Издание пишет, что это свидетельствует о том, что ракета была одной из крупнейших в Северной Корее.
По данным военных Южной Кореи, ракету запустили из района Сунан, близ Пхеньяна. В этом районе расположен международный аэропорт Пхеньян. Там КНДР провела большинство своих последних испытаний межконтинентальных баллистических ракет.
Отмечают, что это был первый ракетный пуск со стороны Северной Кореи после 1 января, когда произошел предварительный запуск.
В прошлом году КНДР выпустила беспрецедентное количество ракет. Среди них были межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут поразить любую цель в США.
- 18 февраля Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
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