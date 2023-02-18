КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

Об этом информирует Reuters .

Японские власти сообщили, что ракета упала в воду исключительной экономической зоны Японии. Это произошло более чем через час после запуска. Издание пишет, что это свидетельствует о том, что ракета была одной из крупнейших в Северной Корее.

По данным военных Южной Кореи, ракету запустили из района Сунан, близ Пхеньяна. В этом районе расположен международный аэропорт Пхеньян. Там КНДР провела большинство своих последних испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Отмечают, что это был первый ракетный пуск со стороны Северной Кореи после 1 января, когда произошел предварительный запуск.

В прошлом году КНДР выпустила беспрецедентное количество ракет. Среди них были межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут поразить любую цель в США.