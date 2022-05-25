Об этом сообщает Yonhap .

В среду, 25 мая, КНДР запустила сразу три баллистических ракеты. Они были выпущены из района Сунана близ Пхеньяна. По данным NHK, две из ракет упали за пределы исключительной экономической зоны Японии.

В ответ на провокацию КНДР, США и Южной Кореей были проведены совместные учения Elephant Walk и пуски ракет класса "земля – земля".

В объединенном комитете начальников штабов заявили, что пуски продемонстрировали атакующую способность объединенных вооруженных сил США и Южной Кореи для сдерживания дальнейших провокаций со стороны КНДР, которая с начала 2022 года осуществила уже 17 пусков баллистических ракет.

25 марта стало известно, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb