КНДР запустила три баллистические ракеты, Южная Корея и США осуществила ответные пуски
Южная Корея и США провели испытания в ответ на запуск КНДР трех баллистических ракет в направлении Японского моря
Об этом сообщает Yonhap .
В среду, 25 мая, КНДР запустила сразу три баллистических ракеты. Они были выпущены из района Сунана близ Пхеньяна. По данным NHK, две из ракет упали за пределы исключительной экономической зоны Японии.
В ответ на провокацию КНДР, США и Южной Кореей были проведены совместные учения Elephant Walk и пуски ракет класса "земля – земля".
В объединенном комитете начальников штабов заявили, что пуски продемонстрировали атакующую способность объединенных вооруженных сил США и Южной Кореи для сдерживания дальнейших провокаций со стороны КНДР, которая с начала 2022 года осуществила уже 17 пусков баллистических ракет.
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25 марта стало известно, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету .
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