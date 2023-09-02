КНДР запустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря

Об этом сообщает Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что запуск ракет войсками КНДР произошел около 4 часов утра.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность к тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении комитета начальников штабов.

После завершившихся 30 августа 11-дневных учений Южной Кореи и США "Щит свободы Ульчи" Северная Корея начала военные командно-штабные учения, включающие сценарий оккупации территории Южной Кореи, и в начале этой недели выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону вод. у своего восточного побережья.

В КНДР заявили, что запуск ракеты был обучением по нанесению тактического ядерного удара по крупным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.